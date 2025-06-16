九份地底藏黃金龍！紅燈籠祭五大祈福區＋互動裝置超夢幻必拍

▲2025九份紅燈籠祭開展！6月21日起每週六、日將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，參與者可獲贈專屬紀念品。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，下同）

生活中心／綜合報導

夏夜走訪九份，看見不一樣的紅燈籠海！「2025九份紅燈籠祭」6月14日晚間在昇平戲院熱鬧開場，由新北市副市長朱惕之與比利時在台協會馬徹處長共同點亮主燈，揭開為期一個月的光影祈福之旅。今年主題以「九份地底有條黃金龍」為構想，打造四大祈願燈區：福氣、愛情、財富、事業，不僅將紅燈籠的傳統意象融入地景，更以光影設計與互動裝置，帶領遊客穿梭古城夜色，探索祈願心靈地圖。

朱惕之副市長表示，九份作為臺灣的重要國際觀光景點，擁有豐富的礦業歷史與人文底蘊，紅燈籠祭不僅延續山城的文化脈絡，也透過創意燈飾與互動體驗，為地方注入嶄新活力。

點燈儀式後登場的「百人提燈夜遊」，更成為活動一大亮點！副市長親自領隊，與現場民眾提燈走訪輕便路、五番坑公園等地，沿途可見20公尺長的紅燈「燈龍」蜿蜒而下，宛如黃金龍脈盤據山城，寓意吉祥與好運。遊客也可在「祈福田」掛上願望卡，在燈火閃耀中靜靜許願。



▲順著燈光指引，走進20公尺長的紅色「燈龍」光廊！沿著輕便路延展的裝置象徵福氣滿載，是不可錯過的吸睛打卡點。

不只有燈海，今年紅燈籠祭更結合觀光與創意，推出多項打卡裝置：從籤願心燈、璀璨燈籠到「夜色九份」燈牆，每晚6點至10點同步點燈，整座山城都成為攝影愛好者的天堂。現場也規劃互動活動如燈籠彩繪、古裝體驗，還有限量「百人提燈夜遊」志工導覽，民眾報名參加即可獲得專屬紀念品與九份文化深度解說。

活動還規劃了特別的藝文手作行程，如7月5日的「貓杯捏陶體驗＋九份輕旅導覽」及7月12日的「寵物石頭彩繪＋九份輕旅導覽」，邀請陶藝職人詹梅玉、動畫美術指導李鴻祥親自授課，為旅程增添創作與感動的記憶。

紅燈籠祭期間也攜手在地店家推出「通關密語」優惠，只要說出「我要參加九份紅燈籠祭」，就能享民宿訂房95折。參與古裝租借還能獲得限量小禮，拍照打卡美照滿載！



▲今年以「九份地底有條黃金龍」打造五大主題燈區，紅燈高掛照亮整座山城，其中三大必拍打卡點之一——象徵祈福與希望的五番坑公園《祈福田》—更是夏季最美夜遊場景。

此外，新北市觀旅局也大手筆祭出總額高達48萬點的新北幣消費回饋，只要參與集章活動或指定互動任務，就能折抵消費、邊玩邊賺超划算！

「2025九份紅燈籠祭」自即日起至7月13日止，更多活動詳情可上「新北市觀光旅遊網」或追蹤「新北旅客」粉絲專頁查詢。夜色迷人、祈願成真，一起在紅燈籠下留下夏季最美的回憶。