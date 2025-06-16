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新北6.4萬戶明停水23小時！緊急設6供水站　3地區居民快儲水

▲▼自來水,水龍頭。（示意圖／達志影像）

▲新北林口全區、泰山及五股部分地區17日上午9點起停水23小時。（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市林口全區、泰山及五股部分地區17日上午9點起停水23小時，影響6萬4439戶（直供戶2527戶），原因是桃園市八德區污水下水道工程，導致自來水管受損，台水第二區管理處將緊急搶修，籲請當地民眾儲水備用。

新北市水利局指出，桃園市八德區思源街1200mm自來水管因受污水下水道工程施工挖損，台灣自來水第二區管理處進行緊急搶修作業，因此林口區、泰山及五股部分地區停水，詳細停水地區如下：

停水地區（6/17 09:00至6/18 08:00，共計23小時）

林口區：全區

泰山區：大科里（南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）

五股區：福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號）、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路）

新北市水利局表示，停水期間將設置6處臨時供水站及水車待命，民眾如有需要，可至臨時供水站取水，或聯繫台水公司協助送水，臨時供水站詳細位置如下：

6處供水站位置：

一、林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局）
二、林口區林口路237號（竹林路及林口路口）
三、林口區民權路165號（湖南市民活動中心）
四、泰山區大科路300號（大科里民活動中心）
五、泰山區泰林路3段22號（黎明技術學院）
六、五股區登林路81號（新加坡花園城堡）

新北市水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽：

免付費專線：1910
台水第二區管理處：（03）4643-131
林口服務所：（02）2603-1880
泰山營運所：（02）2909-7480

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