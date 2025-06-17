新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

▲即日起至7月18日止只要拍照上傳種植的樹苗照片至「我的樹苗日記」可抽豐富好禮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6月17日為「防治沙漠化與乾旱世界日」（World Day to Combat Desertification and Drought），新北市政府農業局響應全球行動，號召民眾一同加入植樹行列，共同對抗乾旱與氣候變遷。即日起至7月18日止，只要透過專屬網站申請免費苗木並完成植樹，拍照上傳至「我的樹苗日記」，就有機會抽中價值最高500元的農漁特產品等好禮。

農業局指出，植樹不僅能美化環境，更有涵養水源、減緩乾旱與恢復地力的重要作用，是守護土地生態的關鍵行動。北台灣8縣市先前已共同發起「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」全民植樹運動，鼓勵全民以實際行動為地球降溫，攜手守護家園。

▲新北市農業局邀請民眾一同種樹透過專屬網站可申請免費苗木及媒合公有土地。

因應夏季高溫與不穩定降雨，農業局也提醒民眾注意樹苗種植與養護細節，特別提供四項夏季管理建議：1.選對時間種植：建議選擇陰天或下雨前一天種植，避免在正午時段進行；2.正確澆水：新植苗木每日澆水一次，保持土壤濕潤不積水，兩週後根系穩定，可視天氣調整至每日1至3次；3.遮蔭降溫：可利用落葉或稻草覆蓋土壤，維持濕度並降低地表溫度；4.支撐防風：可使用竹筷或木樁支撐苗木，幫助抵抗強風。

為鼓勵民眾踴躍參與，農業局同步推出「搶先種起來！早鳥植樹報名」活動，完成植樹後於活動網站上傳照片，即可獲得專屬植樹證書。前500名上傳者中，將於7月22日抽出100名幸運得主，獲贈價值最高500元的農漁特產品，名單將公布於「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「三生永續」政策，從生產、生活到生態三面向推動永續農業，藉由計畫型植樹促進生態健康，落實聯合國永續發展目標（SDGs）。他呼籲市民踴躍參與，一起為地球種下希望之樹，讓綠意深植生活，共創永續未來。

▲民眾可選擇心儀樹種與植樹地點。