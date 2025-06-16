65潛將×6艘藍海艦隊　新北海底打撈611公斤廢棄物

▲新北市環保局攜手華碩、廣達與光寶科技舉辦「無痕淨海」活動，共號召65位「潛海戰將」齊力出動，至瑞芳區瑞濱岩礁北側外海實地清除海底廢棄物。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應「國家海洋日」，新北市環保局於6月14日聯合華碩、廣達等科技企業，共同舉辦「無痕淨海」行動，號召65位「潛海戰將」與6艘「藍海艦隊」船舶齊力出動，前往瑞芳區瑞濱岩礁北側外海，實地清除海底廢棄物。本次行動共清除約611公斤海洋垃圾，展現企業與政府攜手合作的永續行動力。

這是新北市第三度舉辦企業聯合淨海行動，3家企業持續以實際行動支持海洋保育，落實企業社會責任（CSR）與聯合國永續發展目標（SDGs）。活動亦特別邀請「海私塾」創辦人、PADI白金課程總監「海珊海老師」共同參與。他不僅是專業潛水教練，更長期投入潛水教育、海洋知識與環保理念的推廣，透過自製教學影片與實地淨海分享水下世界的美好，持續擴大海洋保育的社會影響力。

環保局副局長陳美玲表示，這場淨海行動不僅是單一清除任務，更是企業與政府攜手守護環境的具體實踐。未來環保局也將持續推動企業參與與市民共學，期望培育更多「海洋守護者」。

▲「潛海戰將」準備深入海底，清除海洋廢棄物。

新北市自2020年起推動「潛海戰將」計畫，號召熱愛海洋並持有潛水證照的民眾參與海底清理行動，迄今已累積1,118位「潛海戰將」投入。並與基隆市合作成立全國首創的「淨海合作社」，免費提供網袋、浮力袋與氣瓶等裝備，已有47家潛水業者加入，成為堅強的後勤支援。此外，自2017年啟動的「藍海艦隊」也已累計289艘船舶參與打撈任務，成為守護沿海環境的重要力量。

華碩潛水社社長張博堯表示，感謝新北市環保局連年舉辦「潛海戰將」淨海行動，讓企業有機會實踐對海洋的關懷。華碩潛水社連續三年參與淨海任務，秉持CSR理念，積極推動員工投入環保行動，盼透過實際參與為永續發展盡一份心力。

廣達潛水社社長、黃俊杰經理則感性地說：「大海是我們的母親，她孕育萬物、滋養生命，我們有責任守護她的潔淨與健康。」廣達潛水社響應「潛海戰將」號召，組織志工深入海底清除垃圾，透過實際行動傳達對海洋的愛與守護。參與潛水員也分享：「雖然水下作業充滿挑戰，但能為保護海洋盡一份心力，感到十分有意義。」

▲「藍海艦隊」出航至瑞芳區瑞濱岩礁北側外海實地清除海底廢棄物。

海珊海老師則強調，「撿」塑不如「減」塑。塑膠垃圾是海洋污染的主因之一，其難以分解的特性，使得廢棄物會長期殘留在海洋中。生活中的小小減塑行動，也許就能改變一隻魚的命運，甚至扭轉海洋的未來。希望更多人能從日常做起，以實際行動守護這片藍色海洋。

新北市環保局呼籲，「無痕淨海」雖具象徵性與實質意義，但從源頭減量才是治本之道。歡迎市民朋友踴躍加入「潛海戰將」、「藍海艦隊」行列，讓愛護海洋成為日常，齊心實踐永續目標。