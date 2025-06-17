牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

▲根據《2025年數位新聞報告》，《ETtoday新聞雲》使用率為台灣網媒第一。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）

記者羅翊宬／綜合報導

「路透新聞學研究所」公布《2025年數位新聞報告》指出，《ETtoday新聞雲》是台灣網路媒體之中「觸及率」第一，連續第8年蟬聯冠軍。調查報告點出台灣大眾傳媒的發展現況與困境，包括如何面臨社會的極端對立。

「路透社新聞學研究所」隸屬於牛津大學國際關係與政治學系，委託英國民調公司YouGov，在2025年1月底至2月初進行線上問卷，希望了解各國新聞市場消費概況，範圍涵蓋全球48個國家與地區、將近10萬名受訪者。

同時，台灣觀眾的媒體使用習慣正在改變，反映出全球整體趨勢，因為愈來愈多台灣人透過YouTube收看新聞，使用比例從2021年的38%上升至今年的46%，而部分媒體也開始將長篇報導改成短影音的形式，以此適應社群影音平台的興起。

根據報告，台灣網路媒體《ETtoday新聞雲》在「每周線上觸及率」方面，排除入口網站Yahoo!新聞之後，以34%排名第一，連續第8年蟬聯網媒冠軍，領先TVBS、東森新聞、三立新聞、自由時報、風傳媒、中天新聞網等。

▲《ETtoday新聞雲》信任度49%。點圖可放大。（圖／翻攝reutersinstitute）

信任度方面，《ETtoday新聞雲》以49%的成績與東森新聞並列，遠勝過傳統媒體，如中視、華視、民視、自由時報、三立新聞、風傳媒、台視、聯合報。另外，今年台灣人對新聞的整體信任度比去年還下降3個百分點、僅達到30%。調查分析，台灣社會對立激化，在野黨指控公共媒體偏頗不公，可能影響部分觀眾的信任感。

報告指出，台灣的競爭性媒體長期仰賴廣告收入，然而科技平台的興起卻嚴重削弱此一策略。2016年至2023年間，大眾媒體整體廣告收入下降超過3分之1，為彌補收益缺口，部分媒體轉而依賴政府廣告。現有35%台灣人使用Instagram，其中14%用於獲取新聞；而21%使用TikTok，其中10%用來看新聞。

▲台灣民眾使用媒體和閱讀新聞的習慣正在改變。（圖／VCG）

不過，該份報告也認為，傳統印刷媒體與電視新聞的重要性逐年下降，社群媒體作為新聞來源的影響力也大幅減弱，尤其以臉書的跌幅最為明顯。

另外，台灣人接收新聞資訊的管道，依序為社群媒體等網路平台（83%）、電視（56%）與印刷出版物（14%），最常使用的設備則是手機（89%），超越電腦（74%）。

台灣人也經常透過社群媒體分享新聞，最常使用平台依序為YouTube（46%）、Line（42%）、臉書（37%）、Instagram（14%）、TikTok（10%）。