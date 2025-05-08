▲ 天氣熱蟑螂出沒！刺鼻殺蟲劑不敢用，植萃新選擇網友喊想試。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

天氣漸熱，蟑螂也跟著蠢蠢欲動，民眾直呼「家裡根本無死角！」廚房、客廳，甚至連床邊都可能出現牠們的身影，讓不少人崩潰。面對害蟲出沒，傳統殺蟲劑雖然常見，卻因為味道刺鼻、不舒服，讓不少人寧願「赤手空拳」，用掃把、拖鞋上陣。

▲▼ 記者街訪發現，許多家長對刺鼻殺蟲劑望之卻步。（圖／記者鄭遠龍攝）

「殺蟲劑的味道太重，我還是比較習慣直接打牠！」民眾王小姐坦言，一聞到味道就頭痛。也有家長張先生表示，「有些殺蟲劑一噴，整間屋子都不敢待了。」

記者實際街訪發現，許多人對殺蟲劑最大的抱怨就是味道太嗆，噴完整個空間都不能待人。尤其是家中空間小或通風不良，更讓人猶豫是否要使用。 像是常在家的王小姐就說：「有時蟑螂一出現我還是會用噴的，但味道真的很難受」 她也表示，如果有一款殺蟲劑真的沒有刺鼻味、噴完可以照常生活，不用擔心殘留氣味影響小孩或家人，那她會更願意使用。

▲▼《ETtoday新聞雲》走進民眾居家實驗，發現雷達植萃殺蟲劑對付常見蟑螂，只需輕輕一噴，蟑螂便立即失去活動力 。（圖／記者鄭遠龍攝）

也因此，一款標榜「含天然活性成分、有效且無刺鼻味」的雷達植萃殺蟲劑，引起許多網友關注。《ETtoday新聞雲》實際走進民眾居家實驗，記者實測發現，針對廚房常見的蟑螂，只要輕輕一噴，牠們立刻失去活動力。另一場景換到陽台，對付總愛聚集在窗邊與盆栽周圍的螞蟻，也能輕鬆見效，重點是不傷植物，對愛花人士來說更是一大福音。

雷達植萃殺蟲劑主打不含刺鼻氣味，卻能有效對付蟑螂、螞蟻、蜘蛛、跳蚤等六種常見害蟲，廚房、浴室、陽台、植栽旁都能使用。相較傳統產品使用時還要捏鼻子、通風，這款產品成為不少家庭的「新寵」，讓人驚呼：「原來防蟲也可以這麼輕鬆簡單！」

▲▼雷達植萃殺蟲劑輕鬆對付總是聚集在窗邊與盆栽周圍的螞蟻，不僅見效迅速，且不會傷害植物，對愛花人士而言，無疑是一大福音 。（圖／記者鄭遠龍攝）