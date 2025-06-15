以色列襲伊朗關鍵目標！　籲美國參戰「摧毀地下核設施」　

▲ 以色列空襲目標包括伊朗核設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列官員透露，過去48小時內已正式請求美國川普政府參與對伊朗軍事行動，目標是摧毀伊朗核計畫。由於以軍缺乏重型炸彈與大型轟炸機，以摧毀藏在深山地下深處的福爾多（Fordow）鈾濃縮設施，希望美方提供協助，不過華府至今尚未表態。

美媒Axios報導，川普政府目前持續與以色列行動劃清界線，同時警告伊朗若報復美方目標，將被視為非法行動。即便僅參與轟炸福爾多一個目標，也會使美國直接捲入戰爭，但若福爾多繼續運作，以色列便無法達成徹底摧毀伊朗核計畫的戰略目標。

知情官員透露，以色列總理納坦雅胡近日與川普通話時，川普曾暗示「必要時會參與行動」，不過白宮官員13日否認此說法。另一名美國官員14日證實，以色列確實曾請求美國加入，但川普政府目前尚未考慮出兵。

白宮高層則強調，「今天發生的所有事都是無法阻止的」，意指以色列13日的攻擊，「但若伊朗有意願，我們有能力透過談判成功和平解決衝突，而伊朗實現和平最快的途徑就是放棄核武計畫。」以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）13日接受《福斯新聞》訪問時也強調，這場軍事行動的目標正是「必須摧毀福爾多」。