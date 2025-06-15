　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列襲伊朗關鍵目標！　籲美國參戰「摧毀地下核設施」　

▲▼以色列空襲伊朗核設施。（圖／路透）

▲ 以色列空襲目標包括伊朗核設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列官員透露，過去48小時內已正式請求美國川普政府參與對伊朗軍事行動，目標是摧毀伊朗核計畫。由於以軍缺乏重型炸彈與大型轟炸機，以摧毀藏在深山地下深處的福爾多（Fordow）鈾濃縮設施，希望美方提供協助，不過華府至今尚未表態。

美媒Axios報導，川普政府目前持續與以色列行動劃清界線，同時警告伊朗若報復美方目標，將被視為非法行動。即便僅參與轟炸福爾多一個目標，也會使美國直接捲入戰爭，但若福爾多繼續運作，以色列便無法達成徹底摧毀伊朗核計畫的戰略目標。

知情官員透露，以色列總理納坦雅胡近日與川普通話時，川普曾暗示「必要時會參與行動」，不過白宮官員13日否認此說法。另一名美國官員14日證實，以色列確實曾請求美國加入，但川普政府目前尚未考慮出兵。

白宮高層則強調，「今天發生的所有事都是無法阻止的」，意指以色列13日的攻擊，「但若伊朗有意願，我們有能力透過談判成功和平解決衝突，而伊朗實現和平最快的途徑就是放棄核武計畫。」以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）13日接受《福斯新聞》訪問時也強調，這場軍事行動的目標正是「必須摧毀福爾多」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
各界湧入援助！台中21歲無戶籍男後天迎生日：這陣子很幸福
台南某校畢業生會考成績消失　學生高分落榜家長氣炸
快訊／枋寮漁港7人溺水　1人仍失蹤
李多慧現身姊姊婚禮當場淚崩！　「以為自己不會哭」
23歲母虐1歲嬰「骨折頭破慘死」　生父見死不救遭判3年
許瑋甯被跟拍「好心送麵包」！女狗仔遭開除　真相傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本風俗妹「付不起墮胎費」！挺孕肚接客湊錢　驗DNA找嘸生父

只為拍照「坐爛150萬水晶椅」！男女闖禍秒落跑　博物館怒po片

以色列襲伊朗關鍵目標！　籲美國參戰「摧毀地下核設施」　

人夫激戰女下屬！她與「小三老公」埋伏數月　聯手抓姦畫面曝

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！　德法英3國望與伊朗核談判

李在明上任不到兩週首出訪！出席加拿大G7峰會　盼會晤川普、石破茂

拍下印航墜毀24秒片　少年悚憶「客機眼前爆炸」驚恐亂語睡不著

遲交作業被罰深蹲200下！泰國中生「橫紋肌溶解」　尿變黑送醫

快訊／以色列首次向伊朗平民發「緊急撤離警告」　會有生命危險

烏克蘭再遭美犧牲！澤倫斯基哭「我的飛彈呢」：2萬枚飛彈送以色列

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

日本風俗妹「付不起墮胎費」！挺孕肚接客湊錢　驗DNA找嘸生父

只為拍照「坐爛150萬水晶椅」！男女闖禍秒落跑　博物館怒po片

以色列襲伊朗關鍵目標！　籲美國參戰「摧毀地下核設施」　

人夫激戰女下屬！她與「小三老公」埋伏數月　聯手抓姦畫面曝

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！　德法英3國望與伊朗核談判

李在明上任不到兩週首出訪！出席加拿大G7峰會　盼會晤川普、石破茂

拍下印航墜毀24秒片　少年悚憶「客機眼前爆炸」驚恐亂語睡不著

遲交作業被罰深蹲200下！泰國中生「橫紋肌溶解」　尿變黑送醫

快訊／以色列首次向伊朗平民發「緊急撤離警告」　會有生命危險

烏克蘭再遭美犧牲！澤倫斯基哭「我的飛彈呢」：2萬枚飛彈送以色列

新青安挨轟「嫌貧愛富」　行庫同業研判收支比踩紅線

專訪／薛仕凌《與惡2》演立委被熱議「像林昶佐」　在家看國會直播

傑尼獅主題日台南連兩天破萬進場　鳳小岳與壓克力柿子賽前開唱

林千又出國洗頭「3000元仍每天去」！　點出髮廊最大問題：不是價格

國安簡報會前會！藍訴求獲正面回覆　府：原則上賴清德會全程參加

台南男闖宮廟「摔金紙、丟神筊」惹眾怒　廟方嚴厲譴責

明後天西半部防午後大雨　花東焚風上看36度高溫

核談判原定今舉行！以軍為何先突擊　陸學者分析3點戰略焦慮動機

日本風俗妹「付不起墮胎費」！挺孕肚接客湊錢　驗DNA找嘸生父

遭罷團控覆蓋看板　徐巧芯曬合約打臉：不要讓大惡霸變成大造謠

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

國際熱門新聞

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

取得伊朗制空權！以軍嗆：火燒首都德黑蘭

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

杜拜67F摩天大樓起火　烈焰沿牆爬竄

以色列軍方：已擊斃9核科學家

美議員遭「假警」槍擊2死2傷　川普撂重話

美議員遭槍擊2死2重傷！　槍手車內放「無王日」反川普活動宣傳單

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

美犧牲烏克蘭援以　澤倫斯基哭：我的飛彈呢

教宗一聽TAIWAN眼發亮　新婚夫妻獲祝福

以色列宣布「關閉全球使館」

即／以色列警告伊朗平民「緊急撤離」

警搜出槍手「70人狙殺名單」有1共通點！　美議員遭槍擊2死2重傷

更多熱門

相關新聞

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！

以色列12日以危害國家存亡為由，空襲並重創伊朗多個核設施，並聲稱擊斃超過20名伊朗重要軍事人物。而伊朗則空襲以色列多座城市作為反擊。有鑑於中東局勢升溫，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，德國、法國以及英國已準備好隨時與伊朗就核計畫展開對話。

即／以色列警告伊朗平民「緊急撤離」

即／以色列警告伊朗平民「緊急撤離」

美犧牲烏克蘭援以　澤倫斯基哭：我的飛彈呢

美犧牲烏克蘭援以　澤倫斯基哭：我的飛彈呢

川普警告伊朗　美若遇襲將全力反擊

川普警告伊朗　美若遇襲將全力反擊

伊朗飛彈狂襲　美軍薩德、愛國者護以色列

伊朗飛彈狂襲　美軍薩德、愛國者護以色列

關鍵字：

以色列美國伊朗軍事核武

讀者迴響

熱門新聞

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

21歲男沒上過餐館心智如孩童　緊抱里長好揪心

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面