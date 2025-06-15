德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！　德法英3國望與伊朗核談判

▲德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列12日以危害國家存亡為由，空襲並重創伊朗多個核設施，並聲稱擊斃超過20名伊朗重要軍事人物。而伊朗則空襲以色列多座城市作為反擊。有鑑於中東局勢升溫，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，德國、法國以及英國已準備好隨時與伊朗就核計畫展開對話。

根據《以色列時報》報導，以色列長期指控伊朗生產大量濃縮鈾，足以製造多枚核武，為了保護以色列國家存亡，因此12日發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，轟炸伊朗納坦茲、福爾多以及伊斯法罕等多個核設施，並擊斃包含伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）在內超過20名軍事人物以及頂尖核科學家。

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）



目前正在中東訪問的德國外交部長瓦德福表示，德國、法國與英國已準備好隨時與伊朗展開對話，盼能藉此緩解與以色列間不斷升溫的衝突。他強調，三國願意立即就伊朗核計畫進行談判，並期望伊朗把握這次機會。

瓦德福指出，伊朗過去曾錯失參與建設性談判的時機，如今他希望「這仍有可能實現。」他表示，德國、法國以及英國都已準備好，希望伊朗能正面回應有關核計畫的談判邀請。

他也進一步指出，化解這場衝突的關鍵先決條件，就是伊朗確保不再對該地區、以色列或整個歐洲構成危險。