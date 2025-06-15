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川普：美國若遭伊朗攻擊　將全力反擊「規模前所未見」

▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普警告伊朗，別把美國捲入這場衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普15日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國與伊朗遭受的襲擊毫無關係，並警告伊朗，別把美國捲入這場衝突之中。

川普說，「如果我們遭到伊朗以任何方式、形式、手段攻擊，美國將傾盡武裝部隊所有力量和威力，用前所未見的規模予以反擊」。但他也稱，美國可以輕易促成伊朗與以色列之間的協議，結束這場血腥衝突。

CNN報導，川普今年春天曾給伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）60天的時間進行核談判，警告若雙方未能達成協議，將要承擔後果。當時川普敦促以色列總理納坦雅胡暫緩攻擊伊朗，為談判預留空間，在以色列13日開始攻擊伊朗之後，川普向CNN表示，「我不知道你是否曉得這個，我給了他們60天，今天是第61天」。

依據衛報，以色列鎖定伊朗首都德黑蘭（Tehran）發動攻擊，攻擊目標包括伊朗國防部總部、國防創新與研究組織（SPND）核計畫總部等；過沒多久，伊朗發動反擊，以色列特拉維夫、耶路撒冷傳出爆炸聲。另外，伊朗2處石油設施在遭到以軍攻擊後起火。

伊朗稱，以色列第一天的攻擊行動造成78人死亡，第二天奪走另外數十條人命，包括德黑蘭一棟14層公寓大樓被攻擊，總計60人死亡，其中有29名死者是孩童。伊朗革命衛隊透過聲明表示，「如果暴行和襲擊持續下去，我們的行動將變得更加猛烈且範圍更廣」。

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