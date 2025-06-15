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烏克蘭再遭美犧牲！澤倫斯基哭「我的飛彈呢」：2萬枚飛彈送以色列

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基警告，在以色列、伊朗緊張情勢升溫後，全球油價將因此飆升，屆時將有利於俄羅斯，威脅烏克蘭戰場局勢。他同時證實，美國川普政府已將原本用於援助烏克蘭的2萬枚反無人機飛彈，轉而送至中東給美軍，使烏方在面對俄軍無人機攻勢時的防禦更加吃緊。

根據《美聯社》，澤倫斯基於當地時間13日在基輔受訪時表示，隨著以色列向伊朗發動突襲行動、伊朗向以色列發射導彈報復後，全球油價因此飆升，這反而促使俄羅斯從石油出口中獲得更高收益，進而加強其對烏克蘭的軍事行動。

澤倫斯基認為，西方盟友未對俄國石油設有效價格上限，是導致局勢惡化的原因之一，因此計畫就此議題與川普總統展開討論。

▲▼ 以色列鐵穹防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列鐵穹防空系統在特拉維夫攔截來自伊朗的導彈與火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基也擔憂，隨著中東局勢升溫，可能導致美方決定將軍備武器等資源轉給以色列，影響對烏援助。他提到，先前一批原定提供給烏克蘭使用、用來攔截俄軍所發射伊朗製「沙赫德」（Shahed）無人機的2萬枚防空飛彈，已經被川普政府改撥給中東美軍使用，對烏軍防空能力造成衝擊。

澤倫斯基無奈表示，「對我們而言，這無疑是一記重擊！當你每天要面對300到400架無人機時，大多數都會被擊落或偏離軌道，但總有一些會突破，攔截能力的缺口將帶來重大損失。我們當初，是對防空飛彈寄予厚望的。畢竟，這批飛彈雖不昂貴，但卻擁有攔阻無人機的特殊技術。」

美媒《華爾街日報》指出，美國五角大廈已向國會傳達此項調撥決策，並由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）認定為「緊急事項」，其中包括可用於高精準殺傷武器系統（APKWS）的特殊引信。該系統原為烏軍攔截俄軍無人機的重要技術資源。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基擔憂，烏克蘭會因以色列而再度遭到美國犧牲。（圖／達志影像／美聯社）

他補充，烏方曾與前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就援助案達成共識，並於拜登政府時期啟動，但如今卻因政策轉變導致交付中斷。烏方還曾期待以色列總理納坦雅胡能夠提供「閃電-8」（Barak-8）飛彈防空系統，但該系統送到美國維修後，至今從未交付給烏克蘭。

早在以色列向伊朗發動突襲行動時，澤倫斯基就曾於8日接受美媒《ABC News》專訪時證實，川普政府將原定預計提供給烏克蘭的2萬枚反無人機飛彈，轉而供應給部署在中東的美軍部隊使用。報導分析，澤倫斯基擔憂，一旦中東緊張情勢升溫，美國會將再度捨棄烏克蘭，轉而關注以色列。

烏克蘭國防情報單位指出，俄羅斯正加快無人機生產與部署建設，未來恐在一個晚上就能出動500架以上無人機。澤倫斯基呼籲西方盟友儘速提供防空武器，特別是美製「愛國者」（Patriot）系統，協助烏克蘭抵禦日益頻繁的空襲攻勢。

另外，澤倫斯基即將於15到17日飛往加拿大出席七大工業國組織（G7）峰會，預計將再度與川普會晤。

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