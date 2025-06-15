伊朗飛彈狂襲以色列！美軍薩德、愛國者火速攔截　戰機升空戒備

▲美軍核動力航空母艦卡爾文森號目前部署中東阿拉伯海，F-35C匿蹤戰機執行任務時起飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國官員證實，面對伊朗為報復以色列襲擊而發射大量的導彈與火箭彈，美軍於當地時間14日出動愛國者飛彈防禦系統、薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）與海軍驅逐艦，成功協助以色列攔截來自伊朗的飛彈。美方同時調整中東軍力部署，包括移動軍艦與出動戰機巡邏，因應可能擴大的區域衝突。

根據《美聯社》，伊朗為了報復以色列對其核設施與高階軍官的攻擊，向以色列發射多波彈道飛彈。美國在中東部署的愛國者系統與薩德系統立即發揮作用，有效攔截來襲的飛彈。此外，一艘部署於地中海東部的美軍海軍驅逐艦也成功擊落部分伊朗飛彈。

美國官員指出，海軍已命令具備防禦彈道飛彈能力的「哈德納號」（USS Thomas Hudner）驅逐艦從地中海西部航向東部，並指示另一艘驅逐艦預作前進部署，以便視白宮需要隨時支援。美軍戰機也持續在中東上空巡邏，空軍基地同步加強戒備。

▲美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

由於擔心伊朗進一步發動大規模反擊，美軍近日已針對中東駐軍採取預防措施，包括允許軍眷或家屬自願撤離基地。美方資料顯示，目前約有4萬名美軍駐紮在中東，去年10月因紅海遭葉門胡塞武裝份子襲擊及以伊緊張情勢升溫，駐軍一度增至4萬3000人。

美軍也表示，若局勢升溫，還能調動額外資源，包括航空母艦戰鬥群。目前「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母部署於阿拉伯海，「尼米茲號」（USS Nimitz）與剛離開日本的「喬治‧華盛頓號」（USS George Washington）亦可視需求轉向中東。

報導提到，先前在2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列後，美國時任總統拜登曾迅速增派軍艦至中東，以威懾伊朗與黎巴嫩真主黨。2024年10月1日，以色列遭200枚伊朗飛彈襲擊時，美軍驅逐艦也曾出動約12枚攔截飛彈支援。