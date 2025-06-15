快訊／以色列首次向伊朗平民發「緊急撤離警告」　會有生命危險

▲ 以色列此前證實，對伊朗空襲目標包括核設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊緊張情勢持續升溫，綜合《以色列時報》、i24news等當地媒體，以色列國防軍（IDF）15日首次向伊朗平民發出緊急警告，要求目前在伊朗軍事設施附近的民眾立即撤離，否則將有生命危險。

以軍發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）透過社群媒體發出影片警告所有「目前或即將在伊朗國內與周邊的軍火生產工廠或支援軍事裝備的機構附近活動的人員」，為保護自身性命與安全，應立即撤離上述地區，「靠近這些設施會將你的生命置於危險之中」，在接到進一步通知前切勿返回。