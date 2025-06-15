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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：去年1月就畫紅線做殊死戰　藍白讓綠無法執政寧送中國

▲▼傅崐萁 柯建銘 王鴻薇 吳思瑤 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘在去年一月就畫下紅線，要打殊死戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘15日表示，去年1月15日他就畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非民眾黨無條件起義來歸，當時就定下戰略高地，做殊死戰。他說，藍白政治人物視人民生命財產如蔽草，理不直氣又壯，爭相賣台叛國，所作所為只有摧毁國家，讓民進黨無法執政，寧送給中國也不讓台灣存在，為其中心思想，何其可惡。

柯建銘表示，昨日返鄉主持新竹雙霸總部成立大會，這一刻他足足等了一年五個月，終於實現了。他說，去年1月13日總統立委選戰，雖然贏了總統卻輸了立委，民進黨又重回朝小野大，而他身為黨團總召25年，國會生態攻防最為刻苦銘心，尤其少數執政之痛之苦，點滴在心頭。

柯建銘透露，去年1月14日總統賴清德、行政院長卓榮泰、前立法院長游錫堃、政委馬永成與他，成立立院正副院長選舉策略小組，他銜命為小組召集人，以應變新國會之局勢。

他說，新局勢險峻無比，選前藍白早已密謀，以國會多數假民主真賣國，國家處境危如疊卵生死一瞬間，倒閣、解散國會不可得，未來國會勢必受多數之暴力蹂躪凌遲，只有大罷免才能解套，才能逆轉勝進而終結國民黨。

柯建銘表示，故去年1月15日他就畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非民眾黨無條件起義來歸，定下戰略高地，做殊死戰。他表示，果不其然，過去一年藍白毁憲亂政國會擴權無所不用其極，沒收國會、沒收委員會、沒收協商、沒收發言、以暴力佔領主席台。

柯建銘說，立法院長韓國瑜橫下心來創造史無前例、世界首創之舉手表決，不服者被施以暴力，欲置與死地，一幕幕驚悚畫面展現在國人、世人眼前，摧毁民主、摧毁國家，毫不手軟，以迎合中國。

柯建銘指出，藍白賣台叛國無所不用其極，藍白不可一世，傅崐萁們、黃國昌們之臉孔深植民心，夜半驚魂，國之將亡矣，沒有明天是國人普遍之憤怒與焦慮，藍白合作賣台、叛國，不怕你知，就要國人屈服、投降，以遂其亡國之目的。

他認為，藍白政治人物視人民生命財產如蔽草，理不直氣又壯，爭相賣台叛國，所作所為只有摧毁國家，讓民進黨無法執政，寧送給中國也不讓台灣存在，為其中心思想，何其可惡。

柯建銘說，這樣的國民黨還讓它存在，是國之恥也，民心向背不在他們考慮範圍，還想執政？選首長？選總統？選來賣台？叛國？還有臉談民主？還有臉面對國人？面對兩蔣？

柯建銘特別在文中標註寫道，台灣人民我們可以不罷KMT立委嗎？只有大罷免才可挽救台灣，讓台灣人400年來真正出頭天當家作主，只有大罷免才可守護民主改變台灣歷史，只有大罷免才可打倒KMT掃進歷史焚化爐，只有大罷免才可反共護台當世界自由民主之支點，讓我們共同打一場反共護台的聖戰。

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