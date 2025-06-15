大罷免氛圍下赴海峽論壇　林祖嘉：維持溝通交流有必要

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉出席「海峽青年論壇」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

海峽論壇今（15）日開幕，國民黨由大陸事務部主任林祖嘉代表出席。儘管正值大罷免氛圍，林祖嘉在活動場邊受訪表示，國民黨認為兩岸維持和平、維持溝通、維持交流是有必要，所以決定參加海峽論壇。不過，國民黨高層並未特別請他帶話給大陸。

受到賴政府不建議出席海峽論壇，以及大罷免行動的影響，國民黨今年罕見沒有副主席參加。2023年，國民黨由副主席夏立言率團出席；2024年則是副主席連勝文。

海峽論壇相關活動「海峽青年論壇」今日下午在廈門舉行，該活動由大陸「中華全國青年聯合會」、國民黨青工總會與台灣中華青年交流協會共同主辦；林祖嘉參加開幕式時，於場邊接受媒體訪問。

林祖嘉表示，國民黨每屆都有代表出席海峽論壇，是因為認為兩岸維持和平、維持溝通、維持交流是有必要的。他說，海峽論壇是相當具有規模的論壇，（舉辦的）時間很長，又分為文化、宗教、教育、青年交流，是一個蠻好的平台。

林祖嘉坦言，大罷免當然是一個壓力，也是國民黨要努力的，但是不能因為這樣就說兩岸關係變得不重要或不需要；他自己（在國民黨內）是負責兩岸關係，所以始終認為，交流溝通還是要持續做，所以還是決定要來參加。

▲海峽青年論壇15日在廈門舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

對於賴政府持續緊縮民間交流，國民黨可以扮演什麼角色？林祖嘉直言「真的很難」，如果（國民黨）不執政的話，他（指賴政府）利用行政的力量，國民黨有時候也有困難。

但是林祖嘉強調，對國民黨來講，能夠做到的就會做，像是參加海峽論壇，馬英九基金會、青雁基金會推動學生交流等，民間的力量可以做，國民黨就會鼓勵去做，並盡量協助推動這種交流。

《東森新媒體ETtoday》詢問，此行是否會與大陸官員進行交流？林祖嘉表示「一定都會碰到」，因為很多老朋友在這邊，所以彼此會聊一些大家關心的事情，例如賴政府的政策等，他自己也會提出一些想法或建議。

記者追問，國民黨主席朱立倫有沒有請他帶話過來？林祖嘉回應，這次沒有很特別（請他帶話），但是黨內高層知道他會過來，所以他會跟大家交流、聊彼此關心的事情。