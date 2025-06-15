　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！宣布下一步：阻止該死大罷免

記者閔文昱／台北報導

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的中國行，15日晚間返抵台灣，引發關注。他在機場受訪時不僅細數旅程收穫，更高調宣布接下來的重點工作「阻止大罷免！」他強調，這次上海之行的目的是促進兩岸理解，並痛批民進黨「用謊言欺騙人民」，呼籲台灣人「要學聰明」。

▲館長返台。（圖／記者黃國霖攝）

▲館長今晚間抵台。（圖／記者黃國霖攝，下同）

館長返台當下吸引大批粉絲接機，高喊「加油館長」、「兩岸和平」，場面熱烈。知名YouTuber「歷史哥」李易修也到場聲援，高舉「兩岸和平」布條。館長則在現場痛批民進黨對他的攻擊，認為自己此行只是展現善意，卻遭受惡意扭曲，「台灣是台灣人的，不是民進黨的！」

針對外界質疑他赴陸接受招待或享有特權，館長再三強調「沒有拿半毛錢」，行程全程自費。他透露，這次旅程讓他看見一個不同以往認知的大陸，「原以為水深火熱，結果一切都是民進黨的謊言」，對當地的建設、生活水平、人民熱情都留下深刻印象，並說「大陸最美麗的風景是人，就跟台灣一樣。」

▲館長返台。（圖／記者黃國霖攝）

然而，館長一返國就馬上開直播表示，有人揚言要對他丟東西，讓他情緒激動，直言「子彈都吃過了，會怕你丟東西？」他也痛批台灣的法治亂象，並強調中國旅程平安愉快，反倒是台灣的網路與輿論環境讓他壓力極大。

面對媒體提問是否會擔心綠營秋後算帳，館長霸氣回應，「被他們攻擊是我的榮耀！」接下來將全力投入反罷免運動，不論是國民黨、黃國昌或歷史哥發起的「黨外聯盟」，若有需要他一定會站出來，「這是接下來最重要的事！」

最後，館長呼籲台灣人應該重新認識中國，不要再讓媒體牽著走，「台灣人真的要學聰明，不要被網路霸凌與謠言綁架。」他也鼓勵大家多接觸多觀察，「一旦真正看見了，就能分辨誰才是騙子。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長回來了！大批民眾接機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！宣布下一步：阻止該死大罷免

快訊／館長回來了！機場湧支持者接機　歷史哥：青鳥好膽麥走

快訊／台灣滯留以色列14人走陸路安全抵約旦　9人尚在伊朗

館長中國行落幕喊「沒拿半毛錢」！盼兩岸多接觸：永遠打不起來

國安簡報會前會！藍訴求獲正面回覆　府：原則上賴清德會全程參加

遭罷團控覆蓋看板　徐巧芯曬合約打臉：不要讓大惡霸變成大造謠

她談黃國昌策略：烤肉只帶吐司　一分反罷、三分壯大、七分吸聲量

比選舉還拚！國民黨全黨各展渾身解術　催出最大「不同意罷免」

傳4機構進行國安簡報　黃國昌驚「完全不知情」：這是府應有態度？

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【婚禮回憶殺】卡加布列島童年神曲炸場全場嗨翻

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！宣布下一步：阻止該死大罷免

快訊／館長回來了！機場湧支持者接機　歷史哥：青鳥好膽麥走

快訊／台灣滯留以色列14人走陸路安全抵約旦　9人尚在伊朗

館長中國行落幕喊「沒拿半毛錢」！盼兩岸多接觸：永遠打不起來

國安簡報會前會！藍訴求獲正面回覆　府：原則上賴清德會全程參加

遭罷團控覆蓋看板　徐巧芯曬合約打臉：不要讓大惡霸變成大造謠

她談黃國昌策略：烤肉只帶吐司　一分反罷、三分壯大、七分吸聲量

比選舉還拚！國民黨全黨各展渾身解術　催出最大「不同意罷免」

傳4機構進行國安簡報　黃國昌驚「完全不知情」：這是府應有態度？

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

新北「3大夜間節慶」避暑去　漫步九份燈籠海、野柳吹海風聽音樂

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

政治熱門新聞

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

即／館長回來了！大批民眾接機

重申沒拿半毛錢！館長：我是台灣人怎會貶台

她談黃國昌策略：烤肉只帶吐司　一分反罷、三分壯大、七分吸聲量

遭罷團控覆蓋看板　徐巧芯曬合約打臉：不要讓大惡霸變成大造謠

快訊／台灣滯留以色列14人走陸路安全抵約旦　9人尚在伊朗

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

賴清德：持續增警察薪資、津貼　首創調查會探討勤務減量

館長中國行自評100分！曝回台最大憂心

國安簡報會前會！藍訴求獲正面回覆　府：原則上賴清德會全程參加

傳4機構進行國安簡報　黃國昌驚「完全不知情」：這是府應有態度？

比選舉還拚！國民黨全黨各展渾身解術　催出最大「不同意罷免」

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

更多熱門

相關新聞

即／館長回來了！大批民眾接機

即／館長回來了！大批民眾接機

知名網紅「館長」陳之漢15日結束6天中國行返台，機場現場不僅湧入支持民眾，也有藍營意見領袖現身聲援。時事評論員「歷史哥」李易修也到場接機，並受訪表示，此行其實是他協助牽線、促成館長與對岸網紅接洽的安排，並痛批外界對館長的質疑「完全是鬼扯蛋」。

林岳谷猛打秀關鍵：調整打擊動作

林岳谷猛打秀關鍵：調整打擊動作

陳仕朋感謝岳少華「拆彈」守住關鍵局

陳仕朋感謝岳少華「拆彈」守住關鍵局

屏7學生戲水被海流帶走　1人下落不明

屏7學生戲水被海流帶走　1人下落不明

重申沒拿半毛錢！館長：我是台灣人怎會貶台

重申沒拿半毛錢！館長：我是台灣人怎會貶台

關鍵字：

館長中國行反罷免民進黨台灣影音

讀者迴響

熱門新聞

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

男生睡的枕頭、床單一直發黃？醫曝3成因

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

即／館長回來了！大批民眾接機

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

林俊傑首爾演唱會嘉賓是「大咖女偶像」

丈夫剛過世少婦竟遭公公侵犯　錄影自救提告

尿酸高不是吃太好！營養師揭真正元凶

男子無印良品全裸滾床！網：跟在Uniqlo大便哪個荒謬

為拍照「坐爛150萬水晶椅」秒落跑

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

狐臭是遺傳「逾9成有一特徵」

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面