館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！宣布下一步：阻止該死大罷免

記者閔文昱／台北報導

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的中國行，15日晚間返抵台灣，引發關注。他在機場受訪時不僅細數旅程收穫，更高調宣布接下來的重點工作「阻止大罷免！」他強調，這次上海之行的目的是促進兩岸理解，並痛批民進黨「用謊言欺騙人民」，呼籲台灣人「要學聰明」。

▲館長今晚間抵台。（圖／記者黃國霖攝，下同）

館長返台當下吸引大批粉絲接機，高喊「加油館長」、「兩岸和平」，場面熱烈。知名YouTuber「歷史哥」李易修也到場聲援，高舉「兩岸和平」布條。館長則在現場痛批民進黨對他的攻擊，認為自己此行只是展現善意，卻遭受惡意扭曲，「台灣是台灣人的，不是民進黨的！」

針對外界質疑他赴陸接受招待或享有特權，館長再三強調「沒有拿半毛錢」，行程全程自費。他透露，這次旅程讓他看見一個不同以往認知的大陸，「原以為水深火熱，結果一切都是民進黨的謊言」，對當地的建設、生活水平、人民熱情都留下深刻印象，並說「大陸最美麗的風景是人，就跟台灣一樣。」

然而，館長一返國就馬上開直播表示，有人揚言要對他丟東西，讓他情緒激動，直言「子彈都吃過了，會怕你丟東西？」他也痛批台灣的法治亂象，並強調中國旅程平安愉快，反倒是台灣的網路與輿論環境讓他壓力極大。

面對媒體提問是否會擔心綠營秋後算帳，館長霸氣回應，「被他們攻擊是我的榮耀！」接下來將全力投入反罷免運動，不論是國民黨、黃國昌或歷史哥發起的「黨外聯盟」，若有需要他一定會站出來，「這是接下來最重要的事！」

最後，館長呼籲台灣人應該重新認識中國，不要再讓媒體牽著走，「台灣人真的要學聰明，不要被網路霸凌與謠言綁架。」他也鼓勵大家多接觸多觀察，「一旦真正看見了，就能分辨誰才是騙子。」