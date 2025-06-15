遭罷團控覆蓋看板　徐巧芯曬合約打臉：不要讓大惡霸變成大造謠

▲剷除黑芯團隊指控，徐巧芯惡意覆蓋罷團廣告看板。（圖／翻攝自剷除黑芯團隊Threads）



記者崔至雲／台北報導

罷免進入第三階段催票，罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」14日在忠孝東路5段掛上看板，未料今（15日）就被發現被「不同意罷免徐巧芯」的看板直接覆蓋；更批「徐巧芯對待選民的態度」。對此，徐巧芯出示自己與廣告商、屋主的簽約證明，顯示他們沒有掛錯，呼籲罷免團體釐清此事，不要讓大惡霸變成大造謠。

「剷除黑芯」昨天在忠孝東路5段掛上罷免徐巧芯「同意罷免」的看板，稍早卻發現被徐巧芯呼籲選民出門投「不同意罷免」的看板覆蓋。發言人Roger直言，新看板通常是在已淨空的版位進行施掛，原有帆布通常會先撤下，不會是掛在原有帆布上；且看板施掛完成，一定會拍照回傳雇主，已確認結案。徐巧芯若要說是不小心掛錯，然後渾然不知情，「這有可能嗎?」

關於罷免團體的指控，徐巧芯出示證明表示，一、她於6/2與看板廣告商簽約、6/5廣告商與屋主簽約。原本就有協議於6/15上架，她們沒有掛錯地方，不知道罷團的訊息從何而來？她們的廣告公司澄清，並沒有接起對方廣告公司的電話，何來我方「掛錯」一說？（都有通聯紀錄佐證）

二、與她合作的廣告公司表示，「該公司與屋主有簽約，故承租該看板予徐巧芯委員」。廣告公司向她們表示「屋主也很疑惑為何會被掛上罷免團體的看板」。經查，她掛置的才是正式與屋主、廣告公司三份簽約的看板，有合約為憑。

三、她與另一間廣告公司詢問，其已於電話中親口承認，租給罷免團體的看板，「並沒有跟屋主簽約」。在新聞上呈現【透過看板公司聯絡徐巧芯的廣告公司，得到的答覆竟是「掛錯面了」，還說「明天處理」】此段對話子虛烏有，這樣的做法、說法，已經損及我本人以及正派廣告公司之名譽。

徐巧芯強調，有誤會，問清楚，解開就是。為什麽總是要用碰瓷的心態想別人，最後大翻車呢？她已出示合約，來，現在球回到罷團身上，「到底是你們抹黑我，還是我『暴力換掉』？」

「依法、依理，本人都站得住腳」。徐巧芯說，請罷免團體釐清此事，勿再繼續傳播不正確訊息。至於她不抱太大希望的希望，是罷免團體可以刪除文章並跟她道歉，不要讓大惡霸變成大造謠。

▼徐巧芯曬出和廣告商的合約書以及與廣告商的對話紀錄。（圖／徐巧芯提供）

