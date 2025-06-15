她談黃國昌策略：烤肉只帶吐司　一分反罷、三分壯大、七分吸聲量

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨面對全台大罷免，有關民眾黨主席黃國昌未來所扮演的角色，台北市議員苗博雅在政論節目中分析，黃國昌希望藍綠殺到兩邊都出問題，他是「一分反罷、三分壯大、七分搶聲量」，黃國昌就是大家約烤肉的時候，只會帶吐司來的那位同學。她評估，假設大罷免成功，藍軍的空氣票一定都會進到黃國昌的票倉，他是藍軍當中聲量最強的。

苗博雅在政論節目「新聞面對面」中表示，國民黨在抗戰的時候，共產黨是「一分抗日、三分應付、七分壯大」，當蔣介石跟日軍打得很激烈時候，共產黨難道會說民族亡了，所以要幫蔣介石嗎？共產黨只會希望蔣介石跟日軍打越激烈越好，哪管你誰贏，最好殺到沒有戰力，最後是共產黨賺到。

「大罷免一樣啊！你以為黃國昌關心大罷免輸贏啊！」苗博雅表示，當然藍綠殺到流血，兩邊都失分都出問題，他是「一分反罷、三分壯大、七分搶聲量」，國民黨看不懂嗎？

▼台北市議員苗博雅分析認為，黃國昌的策略是「一分反罷、三分壯大、七分搶聲量」。（資料照／記者李毓康攝）



苗博雅指出，為何國民黨的以罷制罷會變成31比０，是因為黃國昌說要掃除綠衛兵，說要找800位志工，揚言從台北一路要罷免到屏東，請問他交出幾分連署書？國民黨為何看不懂啊，難道從太陽花到現在還看不懂他嗎？

苗博雅分析，整局裡面，黃國昌最希望藍綠殺到天下大亂，對黃國昌才是形勢大好，黃國昌就是烤肉只帶吐司來的那位同學，以前每次辦活動，國民黨都來了，就他黃國昌跑去參加，結果也沒找多少人去。

苗博雅說，為何國民黨以罷制罷會失敗？因為國民黨裡面部分人也學黃國昌，每次黃國昌都帶吐司，那自己也帶吐司，搞到最後烤肉每個人都帶吐司，都沒有連署書。

因此，苗博雅認為，如果國民黨把未來三階段反罷免的希望放在黃國昌身上，只能說國民黨打拚出結果，都會是黃國昌收割，因為現在問題是，假設大罷免成功，其實藍軍空氣票一定會進到黃國昌票倉，他是藍軍當中聲量最強的。

苗博雅表示，國民黨常常短視，所託非人造成長期危機，當初連戰去中國是為了幫國民黨找出路，跑去國共合作，所託非人現在變成最大問題，就是紅色進來後尾大不掉，在台灣裡面，國民黨被認為是紅色最好朋友。

苗博雅表示，國民黨要找黃國昌請神容易，但他「一分反罷、三分壯大、七分搶聲量」，國民黨最後會發現，黃國昌是國民黨最難處理的問題。