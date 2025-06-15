比選舉還拚！國民黨全黨各展渾身解術　催出最大「不同意罷免」

▲台北市長蔣萬安出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

全台進入大罷免第三階段，中選會20日將公布首波投票日期。面對這場戰役，逼得藍營全黨總動員，國民黨從過去的「被動攻防」，如今已逐漸轉為主動出擊。從基層的廟口開講、掃街拜票，到空戰宣傳、直播說明，再到黨中央發起的「愛國者行動」，藍營幾乎以選舉規格全面動員，要守住每一張「不同意罷免」票。

不少國民黨立委私下坦言，「這根本就是一場選舉」，只是操作邏輯被「反向」了，選舉時是自我推銷，「我做得很好，請你投給我」；但這場罷免戰卻變成，「我做得很好，請你投不同意票」。對民眾來說，這樣的投票邏輯不容易理解，也考驗著立委團隊話術設計與宣傳策略的靈活度。

像台中立委羅廷瑋，近期乾脆走進街頭辦起「廟口開講、不見不散」，面對面對話選民。他強調，罷免制度本來是憲政設計中的民意監督機制，但如今卻被操弄成報復工具。他直言，「制度遭濫用，會侵蝕代議政治的正當性。」除了制度辯論，他也不忘強調自己的問政表現與地方政績，希望讓選民從理性角度看清這場罷免案背後的政治算計。

另一邊，立委李彥秀一開始則是先以陸戰為主，近日將由陸戰慢慢轉為空戰，則主打空戰與組織動員並進。她指出，與選舉不同，罷免沒有總統候選人作為「母雞」，一切都要靠自己動員，「罷免投票率只有50%左右，決定勝負的關鍵不只是藍綠基本盤，更是誰能催出更多人投下那一票。」她分析，從年初起國民黨便意識到民進黨「玩真的」，因此將反罷免視為一場選戰來打，掃街、座談、文宣齊發，四個月下來已有明顯效果，「危機感」成為國民黨內部最常見的動員詞彙。

李彥秀指出，選舉與罷免雖然都是「投票」，但本質截然不同。選舉通常有總統「母雞」拉抬，70%至75%的高投票率中，有20%的中間選民將決定勝負，候選人傾向向中間靠攏、主打政見牛肉；然而罷免案因無母雞效應，加上中間選民對政治惡鬥普遍厭倦，整體投票率僅有五成左右，決勝關鍵反而是基本盤的動員能力。

為了更全面因應，黨中央近日也啟動「愛國者行動」，強化區域聯防、跨區支援。除當地黨部、議員與里長總動員外，黨內其他未被罷免的立委，也被動員協助掃街、站台與宣講，目的是讓各選區都能建構出「你幫我、我挺你」的團體戰線。

在個別戰將策略上，也出現新變化。像王鴻薇近期在掃街時全程戴密錄器。她坦言，這次反罷行動充滿莫須有的攻擊與「碰瓷」，所以決定用影像自保，「不是怕面對選民，而是要預防一樣的謠言、千篇一律地重播。」

▼國民黨立委羅智強掃街反罷免 。（圖／國民黨立委羅智強辦公室提供）



藍委羅智強、葉元之則是從掃街路線出發，穿上「不同意罷免」字樣的背心，逐戶拜票、主打勤政問政。傅崐萁則另闢戰線，開設YouTube頻道，第一支影片就針對預算爭議做說明，未來也會持續就罷免案、重大議題上傳說明影片，企圖在空戰上打出內容差異化。

國民黨內部也清楚知道，這場罷免戰就是一場硬仗，根據中選會先前公告，投票日期落在7月10日到8月19日之間的任何一個星期六都有可能。眼見只剩下最後一個月左右的衝刺期，藍營立委無不卯足全力、發揮渾身解數，除了穩住基本盤、喊出「不同意罷免」，也要搶救選民對這場戰役的參與意願，同時不只是要守住這幾席，更是撐起整個反罷陣線的士氣。

▼國民黨立委葉元之掃街反罷免 。（圖／國民黨立委葉元之辦公室提供）



▼國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康等藍營大咖，一起出席「反惡罷」活動，力挺藍委洪孟楷。（圖／記者崔至雲攝）

