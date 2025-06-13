他訊息「多傳1符號」被糾正　3萬人超愛用：口氣差很多

▲問號前加上左括弧，網友認為感覺比較禮貌。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕純文字沒有溫度，許多人會加上表情貼或符號，讓語句變得有禮貌。而一名網友直呼，向家人傳問號時，一時多加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果家人已讀後糾正，「問號就問號，幹嘛加括弧」。文章曝光後，引來3萬人秒懂解釋，「加括號比較溫柔，不加的話，感覺我口氣很差！」

一名網友在Threads表示，某次傳訊息，一時忘了改回「家人聊天模式」，問號前加上左括弧，可想得知，家人已讀後秒糾正他，「問號就問號，幹嘛加括弧？」

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底下引來3萬人熱議，「我超討厭這個的，以前有人一直拿『（？』敷衍我」、「我以為大家都會這樣打字欸」、「只單一個問號很兇」、「我對我家人都用：蛤」、「超好笑我也是」、「我以為這是笑臉的一種」。

不少人也解釋，這是內心一種小劇場，加上括弧可以讓字句看起來沒那麼強勢或肯定，「我覺得加括號比較溫柔，不加的話感覺我口氣很差」、「（？用在吐槽自己；？就是在質疑或詢問」、「『怎麼又巨城？』說教的感覺；『怎麼又巨城（？』有啾咪欸嘿的感覺」、「（？= 有點肯定的問號；？= 完全問號」、「加括號比較禮貌」、「我都會加2至3個問號來加強語氣」、「（？）很像心裡的問號」、「（？=懷疑自己；？=質問對方」。