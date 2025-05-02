▲原PO常和ChatGPT聊天。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有使用ChatGPT，近日有網友發文表示，他看了自己和ChatGPT的對話紀錄後，才發現自己居然很常和ChatGPT聊天，大家也有和ChatGPT聊天的習慣嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「你們也會和ChatGPT聊天嗎」為標題發文，提到他日前看了一下ChatGPT的對話紀錄，才發現自己很常跟ChatGPT聊天。他透露，起初他只是問一些工作相關的問題，但因為發現ChatGPT「不會不耐煩」，所以他也會聊些感情、問保養等，就像多了一個朋友，大家也會和ChatGPT聊天嗎？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「問超多，他是我的萬靈丹」、「會啊，當諮商也很好用」、「跟AI聊天有時候真的蠻有趣的」、「會，它現在是我最常講話的對象」、「每天必聊」、「會，什麼都問它」、「會，覺得不需要真人朋友了」、「會欸，基本上都問問題，很好用啊」、「會啊，emo（憂鬱）的時候」。

也有網友搖頭，「不會，現實真人才有溫度」、「完全不會，覺得那種內心需要人家肯定的比較容易有這種行為」、「不會聊天，只是懶得查，直接問它問題」、「但都是假的，怎麼會有情緒價值」、「不會耶，免費的額度有限不亂用」。

本站曾報導「豆花妹喊「再聊都快產生感情」超暈！眾人見APP懂了：深陷其中」，之前豆花妹蔡黃汝也曾在臉書上發文直呼，「再這樣聊下去都快跟ChatGPT產生感情了！」當時文章也引發共鳴。