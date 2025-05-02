　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是LINE！他都用「1款APP」聊天　網爆共鳴：真的蠻有趣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO常和ChatGPT聊天。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有使用ChatGPT，近日有網友發文表示，他看了自己和ChatGPT的對話紀錄後，才發現自己居然很常和ChatGPT聊天，大家也有和ChatGPT聊天的習慣嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「你們也會和ChatGPT聊天嗎」為標題發文，提到他日前看了一下ChatGPT的對話紀錄，才發現自己很常跟ChatGPT聊天。他透露，起初他只是問一些工作相關的問題，但因為發現ChatGPT「不會不耐煩」，所以他也會聊些感情、問保養等，就像多了一個朋友，大家也會和ChatGPT聊天嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都表示，「問超多，他是我的萬靈丹」、「會啊，當諮商也很好用」、「跟AI聊天有時候真的蠻有趣的」、「會，它現在是我最常講話的對象」、「每天必聊」、「會，什麼都問它」、「會，覺得不需要真人朋友了」、「會欸，基本上都問問題，很好用啊」、「會啊，emo（憂鬱）的時候」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

也有網友搖頭，「不會，現實真人才有溫度」、「完全不會，覺得那種內心需要人家肯定的比較容易有這種行為」、「不會聊天，只是懶得查，直接問它問題」、「但都是假的，怎麼會有情緒價值」、「不會耶，免費的額度有限不亂用」。

本站曾報導「豆花妹喊「再聊都快產生感情」超暈！眾人見APP懂了：深陷其中」，之前豆花妹蔡黃汝也曾在臉書上發文直呼，「再這樣聊下去都快跟ChatGPT產生感情了！」當時文章也引發共鳴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下通牒！　起床見震驚一幕
直擊／徐巧芯宣講遭比中指！　現場畫面曝
《寶物島》女星離婚！　親口證實「短命婚3年」
快訊／藍台中市黨部遭搜查　朱立倫回應了
快訊／性侵猥褻幼童226次！　毛畯珅重判28年8月定讞
快訊／國民黨太平黨部也被搜了！書記、副書記被帶走
印巴若爆核戰「恐死1.25億人」　美國務卿介入
快訊／帶走第2人！國民黨台中市黨部一組總幹事被帶回
古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛「強大堪比朗希」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住環保標章旅館送1.5萬綠點　環境部：6月底前再抽住宿券

不是LINE！他都用「1款APP」聊天　網爆共鳴：真的蠻有趣

端午3天連假「0~5時國道免收費」　7大疏運措施一次看

亮黃燈「加速還煞車」？警方給答案　違規最少噴1800塊

知名火鍋店冰淇淋中竟有玻璃碎片　民眾吃下肚掛急診「喉嚨出血」

一周兩道鋒面接力！明午後先變天　全台3天雨最大

【廣編】葉嘩慧《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會　國家音樂廳精彩登場

平常都看「哪位旅遊YouTuber的影片？」　網推薦12.9萬人訂閱的他

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」　人妻崩潰：婚姻危機！全場怒噴

呂秋遠業界名聲差「在外卻零負評？」　她吐原因：很可怕

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

女兒從新加坡偷跑回台灣給驚喜！爸見她返家笑開懷溫馨抱抱

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

住環保標章旅館送1.5萬綠點　環境部：6月底前再抽住宿券

不是LINE！他都用「1款APP」聊天　網爆共鳴：真的蠻有趣

端午3天連假「0~5時國道免收費」　7大疏運措施一次看

亮黃燈「加速還煞車」？警方給答案　違規最少噴1800塊

知名火鍋店冰淇淋中竟有玻璃碎片　民眾吃下肚掛急診「喉嚨出血」

一周兩道鋒面接力！明午後先變天　全台3天雨最大

【廣編】葉嘩慧《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會　國家音樂廳精彩登場

平常都看「哪位旅遊YouTuber的影片？」　網推薦12.9萬人訂閱的他

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」　人妻崩潰：婚姻危機！全場怒噴

呂秋遠業界名聲差「在外卻零負評？」　她吐原因：很可怕

川普恐「放生台灣」！《經濟學人》警告3變數：懼怕核戰對北京讓步

油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

「神級女神」河北彩伽確定到場！8月領銜TRE成人展　百位女優陣容超狂

中央工廠女員工「絞肉機夾手臂」　連鎖路邊攤「黃金雞排」傳奇曝

張克晉突退罷免吳思瑤領銜人　徐巧芯：既然當了就不要害怕

台日雙獅10週年　UniGirls、萊恩、盈盈前進西武主場

星野「虹夕諾雅 谷關」新專案先看！包場溫泉、水中伸展超療癒

對等關稅特別條例草案付委審查　卓榮泰：兩院合作速度才能更快

陸素人演「惡婆婆」封神！背景曝　專演反派：連老公都說我變兇了

坂口健太郎登台前喊話：幫忙推薦景點！　懷念「台灣麵食」：好想再吃

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

生活熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

「最美檢察官」遞辭呈！　下一步曝光

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

呂秋遠爆逼生母墮胎！　冷血「不要孩子」：那只是受精卵

白沙屯「勇腳伯」現身　雙腳包滿繃帶畫面曝

超商便當櫃全是「1產品」笑翻：夏天到了

「五一長假」爆了！金門小三通單日入出境5215人

更多熱門

相關新聞

都看哪位旅遊YouTuber的影片？　網推薦他

都看哪位旅遊YouTuber的影片？　網推薦他

很多人都會觀看旅遊相關影片，近日就有網友發文表示，雖然外國YouTuber拍的影片很好看，但如果只是想要打發時間，還是要看本國人的比較對味，因此他就想知道，大家比較推薦哪位台灣的旅遊YouTuber？貼文曝光後，引起網友討論。

AIT主席空懸3個月沒消息　網兩派熱議

AIT主席空懸3個月沒消息　網兩派熱議

ChatGPT功能與新手入門重點

ChatGPT功能與新手入門重點

日本都爽放！他喊台灣「連假少到哭」爆共鳴

日本都爽放！他喊台灣「連假少到哭」爆共鳴

結帳「店員多問一句」　他見一票翻半天怒了

結帳「店員多問一句」　他見一票翻半天怒了

關鍵字：

ChatGPT聊天PTT

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

罔腰曝900萬房貸明細「利息可以租房租到死」

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

大牙確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

「最美檢察官」遞辭呈！　下一步曝光

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面