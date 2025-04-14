職場交友聚餐「她推爆1話題超好聊」！全場逆風：很私密的話題





▲原PO認為「聊股票」是社交的基本配備。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「對我來說股票不只是理財工具！」一名女網友直言，不管是賺錢虧錢，只要聊到股票總能開啟大家的話匣子，算是一種社交的語言，因此對於有些人「從來不聊股票」，讓她感到難以置信。文章曝光後，網友紛紛逆風反駁，「財不露白，所以不想聊」、「個人資產是很私密的話題吧？」

一名女網友在Dcard表示，一直以為「聊股票」早就是現代社交的基本配備。不管是中午跟同事吃飯、或朋友聚餐，總會有人突然冒出一句「你有沒有看最近那支漲翻的股票？」或是「我套牢好久了，快哭了」的話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，股票就像是同事之間的「共同語言」，不論買了什麼、虧了多少錢，甚至單純分享經驗，光是參與話題都能聊上半天。

對此，原PO直言，股票不僅是理財工具，更是一種社交的橋樑，每當有人說「我從來不聊股票」時，總讓原PO有點難以置信。

文章曝光後，全場紛紛搖頭回應，「完全不喜歡講股票」、「也不是每個人都玩股票，而且有些人敏感度不高，玩股票不適合」、「個人資產是很私密的話題吧？賺錢不一定想讓人知道，賠錢的也不一定想讓人知道，聊國際局勢是可以，但不用聊自己口袋裡面多少錢」、「不喜歡交流股票，聲音太雜了，覺得容易受影響所以不參與」、「聊股票真的很煩，講賠了多少？賺了多少？然後呢」、「虧錢的時候才會聊股票」、「除了崩盤血流成河大場面，在公司極少聊股票」、「財不露白，所以不想聊，聊八卦什麼的我還可以配合一下」。