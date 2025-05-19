　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想擄獲風象星座的心？帶他們去能聊天的地方就對了！

▲▼星座,十二星座,風象,雙子,天秤,水瓶,約會,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲風象星座的戀愛方式充滿靈感與對話感，無論是在市集中探索驚喜、藝廊裡腦力激盪，還是公園長椅上聊天看人，都能擦出屬於你們的心靈火花。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在十二星座的火、風、土、水象星座中，風象星座（雙子、天秤、水瓶）絕對是最愛說話、最健談的一群。他們熱衷交流，也擅長用言語建立連結，因此比起安靜看電影，他們更喜歡與人面對面、來場充滿想法與靈感的對話。而且風象星座不只愛聊，也很願意社交，如果當天心情對了，更是不排斥參加派對、熱鬧活動。風象星座還有一個特質是「愛玩又坐不住」，所以你們的約會很可能從事前聊Line聊到爆開始、約完後還意猶未盡地回顧分析每個小細節。如果你想和風象星座來一場不無聊、又能激發他們腦袋的理想約會，國外網站《Bustle》提供以下五種提案，絕對值得參考！

提案1：展開一場趣味問答，讓他們大顯身手！

[廣告]請繼續往下閱讀...

風象星座最喜歡展現他們「什麼都知道一點」的本事，這時候玩一場趣味問答就是最佳選擇。不論是第一次約會還是已經約會過很多次，這類活動對風象星座而言都很適用。雙子座由水星守護，天生反應快、說話俐落，如果是要拼速度的搶答環節，他會超有成就感；天秤座則喜歡一群人一起玩樂活動的熱鬧氛圍，至於水瓶座通常會冷不防丟出大家沒聽過的冷知識，讓人刮目相看。

提案2：坐在公園裡看人來人往，聊不停！

▲▼星座,十二星座,風象,雙子,天秤,水瓶,約會,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

沒約會靈感的時候，跟風象星座不妨就直接約在公園見吧！找張長椅，邊坐邊聊天，看著來來往往的路人、猜猜他們的故事：「欸他們是不是也在約會？」這種隨性觀察，對愛想像又多話的風象星座來說，簡直是精神糧食。天秤座由愛之女神金星守護，非常享受這種溫馨又浪漫的情境，倆人依偎在一起、慢慢聊，是他們夢想中的約會模式。水瓶座則會更著迷於這種零壓力的輕鬆氛圍，他們獨立又有想法，最愛跟人交換觀點、討論人生哲學。你們可能會在一場公園約會裡，意外談出彼此靈魂深處的共鳴。

提案3：一起去藝廊或博物館，腦力激盪中拉近距離！

▲▼星座,十二星座,風象,雙子,天秤,水瓶,約會,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

風象星座超級喜歡思考、剖析，他們走進藝廊或博物館時，就像打開一個新世界。從畫作的筆觸、色彩到藝術家創作背後的想法，他們會聊個沒完沒了，也讓你有機會一窺他們思想的細膩層次。水瓶座喜歡在展場中自由穿梭、思索萬物的意義；而熱愛美感與時尚的天秤座，則會特別享受這個可以穿得美美拍照打卡的機會。更棒的是，看完展之後你們可以一起去咖啡館延續話題，不知不覺就聊到傍晚，還能順勢約下一次。

提案4：參加朋友的派對，讓他們在群體中發光！

▲▼星座,十二星座,風象,雙子,天秤,水瓶,約會,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

風象星座的社交雷達非常強，約他們去朋友聚會絕對不會出錯！如果你們剛認識，派對還可以自然地介紹彼此給朋友認識；如果是交往中的情侶，也能把彼此的朋友圈合併，擴大生活圈。天秤座擅長應對進退，很快就能和你朋友們打成一片；雙子座根本是社交王者，不到五分鐘就可以和現場所有人都聊上一輪；水瓶座則喜歡這種自由無拘束的場合，可以自己選擇要參與或旁觀，怎麼都舒服。這類不拘小節的聚會，也很符合風象「人越多越好玩」的精神。

提案5：去逛市集、夜市或街頭活動，隨興發揮！

風象星座最怕無聊，生活有點「出其不意」反而更對味。街頭市集這種「走走逛逛看有什麼」的行程，簡直就是他們的愛。你們可以一邊嘗試新奇小吃，一邊看手作攤位或有趣的藝術表演，讓約會在輕鬆氣氛中自然推進。雙方也可以互相推薦喜歡的東西，像是：「欸這攤的耳環好有設計感！」、「這家烤魷魚超好吃你一定要試！」這樣不受拘束、又充滿驚喜的小旅行式約會，最能讓風象星座玩得開心、聊得盡興，也更進一步了解彼此。

總之，跟風象星座的理想約會，絕對不能太「安靜」或太「無趣」；他們喜歡腦袋有刺激、互動有火花的行程。如果你正要和雙子、天秤或水瓶來場完美約會，不妨從這五個提案中挑一個開始吧！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／增至4人命危！　有國小女童
快訊／三峽重大車禍！10多傷、3人無呼吸心跳
江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人了
北檢出招！明為柯文哲案作證　苗博雅：依法出席、據實以告
總統府令　駐英國公使、駐印度大使公布
快訊／鑽石公主號船長猝逝！副手緊急接手靠泊基隆港
獨／不是詐團收回！RM粉鑽錶3900萬　神秘得主身分曝
快訊／大阪燒肉粽！44層大樓墜落　他經過被砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

想擄獲風象星座的心？帶他們去能聊天的地方就對了！

拜登攝護腺癌已擴散！　醫曝疼痛情況「快把骨頭給撐破」

獨／台中高檔鐵板燒「大富豪」6／15停業！開業逾40年老饕惋惜

台鐵和仁=崇德東正線周三恢復單線運行　西線周六搶通

黃仁勳親民合照！愛妻微笑「默默等候」　網見穿搭大歪樓：佩服

黃仁勳一說落腳北士科！百萬網紅見「3檔股票」：爆拉一波

超罕見！台中女鼻胃管打結卡肚內　醫拉出傻眼「管子變黑又硬」

RM錶3900萬賣出　律師點「法院1行為很母湯」變洗錢工具！手段曝

快訊／7縣市高溫警示　高溫上看36度

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

想擄獲風象星座的心？帶他們去能聊天的地方就對了！

拜登攝護腺癌已擴散！　醫曝疼痛情況「快把骨頭給撐破」

獨／台中高檔鐵板燒「大富豪」6／15停業！開業逾40年老饕惋惜

台鐵和仁=崇德東正線周三恢復單線運行　西線周六搶通

黃仁勳親民合照！愛妻微笑「默默等候」　網見穿搭大歪樓：佩服

黃仁勳一說落腳北士科！百萬網紅見「3檔股票」：爆拉一波

超罕見！台中女鼻胃管打結卡肚內　醫拉出傻眼「管子變黑又硬」

RM錶3900萬賣出　律師點「法院1行為很母湯」變洗錢工具！手段曝

快訊／7縣市高溫警示　高溫上看36度

快訊／三峽汽車暴衝重大事故！命危人數增至4人「有國小女童」

勒殺花蓮女師遭押！狠男獨居矮房曝光　門前忠心黑狗狂吠守家

TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

新購受泥船「高601號」命名下水　負起高雄港港灣疏浚及航道維護任務

超強降溫！炎夏必備「清涼感保養」推薦　提振精神超有感

吃米不知米價？日農相失言「沒買過米」惹眾怒　道歉稱被太太臭罵

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

快訊／南韓爆「連環砍人」2死2重傷！　中國籍兇嫌仍在逃

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

生活熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

午後變天！　「雨最大」地區曝

今晨連3震　最大規模4.3「6縣市有感」

今雨更多！　「下最大」時間曝

威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛

跑步只排第5！醫推「降血壓」最強5運動

威力彩23槓今晚飆6.1億　4生肖有橫財

黃仁勳一說落腳北士科！他見「3檔股票」：爆拉一波

新莊男咆哮服務員：Look in my eyes！

人真的很好！花蓮女師「想幫弱勢」才到秀林

日本超商店員「不能幫微波1食物」！原因長知識了

更多熱門

相關新聞

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」

5月21日太陽將進入雙子座，象徵著輕盈自由的季節正式揭開序幕。人氣占卜師彩谷奈央指出，在這樣的星象影響下，人們的感性與直覺將變得特別敏銳，日常的溝通與互動也會充滿靈感與驚喜。你可能會在聊天中、偶然的觀察裡，發現以往未曾留意的新鮮細節！

高雄男開車載妹聊天分心　連撞路邊5車

高雄男開車載妹聊天分心　連撞路邊5車

長達一年的動盪　本週命運開始回穩！

長達一年的動盪　本週命運開始回穩！

小孟老師／12星座戀愛運大爆發

小孟老師／12星座戀愛運大爆發

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

關鍵字：

星座十二星座風象雙子天秤水瓶約會聊天

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面