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從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

▲▼心理測驗,愛情,貓咪,心動,語言,禮物,聊天,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲玩有趣的心理測驗，看見你在愛情中最無法招架的那一招！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在感情中，我們常常會對某些特定的「攻勢」特別沒有抵抗力，是溫柔的語言？貼心的禮物？還是幽默的聊天？這些看似微小的舉動，其實早已悄悄觸動了我們的心；透過日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，來看看自己在戀愛中最容易被哪一種方式打動吧！

Q：你覺得以下哪一種貓咪最像叫做「Love（愛）」的名字呢？

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▲▼心理測驗,愛情,貓咪,心動,語言,禮物,聊天,外表。（圖／翻攝自心測官網）

A、美國短毛貓
B、波斯貓
C、蘇格蘭摺耳貓
D、暹羅貓

你選的是哪一隻呢？往下看結果！

你選的是哪一隻呢？往下看結果！

你選的是哪一隻呢？往下看結果！

A、美國短毛貓：被「溫柔話語」輕易融化

你是一個很容易因為溫柔話語而心動的人。當對方說出暖心、體貼的話時，你會感到被理解與珍惜，那種安心與特別的感覺，讓你很快就陷入戀愛氛圍。這樣的溫柔會在你心中留下深刻印象，進而讓你越來越被對方吸引。若真的進入戀情，你會珍惜對方的貼心，享受一段充滿溫度的戀愛。

B、波斯貓：抵擋不了「送禮攻勢」

你很容易被送禮物的行動打動，尤其是當對方送上你一直默默想要的東西時，那份感動會瞬間爆棚。這不只是禮物，而是對方觀察入微、替你著想的體現。這種貼心讓你對他產生好感，進而展開一段關係。如果你們真的在一起了，那種願意為你付出的心意，會成為你們戀情中很重要的一部分。

C、蘇格蘭摺耳貓：對「外貌稱讚」特別受用

你是那種聽到別人稱讚你外表就會特別開心的人。當對方真誠地說你很好看、很有魅力時，你的心就像被灑了糖一樣甜，馬上產生親近感。這樣的讚美不但提升你的自信，也讓你更願意敞開心扉接近對方。一旦進入戀愛，你會特別珍惜那些讓你感覺良好的話語，享受一段閃閃發光的甜蜜戀情。

D、暹羅貓：超愛「有趣又聊得來」的對象

你是那種只要聊得開、氣氛對了，就會不知不覺心動的人。當你和對方能開懷大笑、話題不斷，心情自然會越來越好，漸漸產生好感。而那些共鳴與理解，會進一步加深彼此的連結。有趣又自在的對話，讓你覺得對方是特別的存在。如果發展成戀人，你會珍惜和他一起的每一刻，把這段戀愛當作一場每天都值得期待的冒險。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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