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陸提醒在伊公民「加強安全防範」　稱當前伊朗形勢嚴峻複雜

▲▼以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲。（圖／翻攝自X）

▲以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲。（圖／翻攝自X）

記者任以芳／綜合報導

中國官媒《央視》今（13）日早上八點快訊指出當地時間12日凌晨，以色列對伊朗發動襲擊。一小時後，中駐伊朗使館發佈消息，「提醒在伊中國公民和企業密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，切實加強安全防範。」

中駐伊朗使館今早發佈消息表示，「今天6月13日凌晨（當地時間是12日），以色列對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。」

中駐伊使館也提醒，在伊中國公民和企業密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，切實加強安全防範，避免前往敏感地區和人員密集場所，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警並與駐伊朗使領館聯繫尋求協助。

據《央視》新聞消息，當地時間12日，多名消息人士透露，美國政府告訴以色列政府，美國不會直接參與以色列對伊朗的打擊。

報導稱，美國總統川普昨12日在白宮答記者提問時說，以色列可能會襲擊伊朗，中東存在發生大規模衝突的風險。「不想說（襲擊）迫在眉睫，但看起來這很可能會發生。

報導引述川普說，「伊朗不能擁有核武器，不希望以色列在美伊就伊朗核問題舉行談判期間採取軍事行動，這會『毀掉』談判。」

針對伊朗核問題，中國外交部發言人林劍昨12日主持例行記者會表示，中方一貫主張通過政治外交手段解決伊朗核問題，支持伊朗同各方保持對話談判，協商達成兼顧各方合理關切的解決方案。

林劍稱，中方願繼續同有關各方保持溝通協調，為推動伊朗核問題政治外交解決發揮建設性作用，切實維護國際核不擴散體系，促進中東地區和平與穩定。

另外，美國國務院11日已要求美國駐伊拉克使館非必要人員及家屬撤離伊拉克。五角大樓同一天稱，允許駐中東地區的美軍家屬自願撤離。

川普於11日說，他對美伊就伊朗核問題達成協議「越來越沒信心」，撤離非必要人員是「因為這可能是危險的地方」。

4月以來，美伊關於伊朗核問題已舉行多輪談判，第六輪會談暫定於15日在阿曼舉行。

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