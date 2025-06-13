館長大讚中國3事！她一看「很稀鬆平常」：有劉姥姥進大觀園的感覺

▲館長前去上海。（圖／翻攝自YouTube／ 館長惡名昭彰）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前去中國上海，並開直播，分享自己的所見所聞，還大讚飯店有機器人送餐、馬路很平整等。館長的一舉一動受到關注，網紅陳沂就在臉書上表示，「我是覺得館長去中國有種劉姥姥逛大觀園的感覺」，館長是不是平時都把自己關在成吉思汗總部，才會不知外面世界早已變成這樣？

陳沂在臉書粉專上發文表示，館長的「大陸尋奇」吸引許多人關注，雖然引來很多罵聲，但直播的在線人數有數十萬人，流量、話題都有了，是很厲害的操作。不過她直言，「我是覺得館長去中國有種劉姥姥逛大觀園的感覺」，連機場廁所有門都可以讚嘆，然後看到可以掃QR code的自動販賣機、送餐機器人，也覺得不可思議。

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「但這都是很稀鬆平常的事啊！」陳沂表示，不知館長是不是覺得中國人活在水深火熱、啃樹皮的年代？又或是館長平時都把自己關在成吉思汗總部、足不出戶，才會不知道外面的世界早變成這樣。

陳沂也說，如果要酸館長，「應該酸他鄉巴佬，而不是酸他願意走出去看世界這件事。」因為正是不了解，才會走出去看，親身感受中國人是不是如別人口中說的那樣。她也認為，如果把「去中國玩」這件事說得好像十惡不赦，「那才是真正的井蛙，呱呱呱」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我怎麼覺得這篇其實不是在講館長」、「其實陳沂跟館長合體逛中國，應該流量會更高」。也有網友認為，「其實不是館長是鄉巴佬，而是館長故意在酸」、「廁所有門、高鐵沒有椅背，是故意演的」、「館長是故意的啦」、「有些是在反諷無誤」。