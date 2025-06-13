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伊朗預告「嚴厲報復」！　美駐以色列使館發布警報：立即避難

▲▼以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列13日對伊朗發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，打擊伊朗軍事及核設施，伊朗安全消息人士預告，正計畫對以色列採取「嚴厲報復」。美國已澄清未參與以色列行動，總統川普預計15日上午召開國安會議討論此事，美國駐以色列大使館也向當地美國公民發出警報。

伊朗安全部門消息人士向《路透》預告，計畫對以色列採取報復，「對以色列攻擊的回應將嚴厲且果斷」，正與高層討論相關細節。以色列為防伊朗可能的飛彈與無人機空襲，稍早已關閉領空並宣布緊急狀態。

美國駐耶路撒冷大使館13日也發布最新安全警報，指示所有美國政府人員及其家屬立刻就地避難，直至另行通知。美方強調，當地安全情勢複雜多變，提醒在以色列、約旦河西岸及加薩的美國公民提高警覺，隨時掌握周遭避難所位置，以應對突發攻擊。

公告指出，火箭彈、飛彈攻擊及無人機入侵往往毫無預警，可能啟動紅色警報，提醒美國公民嚴肅看待所有警報，並遵從當局指示尋求掩護。若遇緊急情況，政府人員及其家屬行動也將受到限制，耶路撒冷舊城等部分地區可能禁止進入。

CNN安全分析師桑納（Beth Sanner）指出，以色列此舉形同和伊朗「全面開戰」，預期伊朗將展開大規模報復行動。她補充，以色列鎖定伊朗總參謀長，相當於美國的參謀長聯席會議主席，「你可以想像到美國人會怎麼反應」。

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