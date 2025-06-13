打臉了！館長曾轟台人想賺人民幣「都先臭台灣」　作家1句酸爆

▲館長在中國狂誇當地進步繁榮。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的旅行，12日晚間與汪小菲碰面，YouTube直播在線人數一度達到43萬人。直播中，館長頻頻誇讚當地進步繁榮，不時貶低台灣，讓許多人超傻眼。就有人挖出館長3年前的貼文，文中一句「許多台灣出生的人想要賺人民幣，就要先臭自己的國家給中國人看」，讓網友狂酸根本打臉自己。

館長抵達上海浦東機場後，不僅讚機場廁所有門、時尚又漂亮，在乘坐高鐵前往上海市區，轉乘巴士前往飯店時，移動過程中又誇上海的道路相當平整，連叫外送都可以誇讚送餐機器人很先進。

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結果，就有網友翻出館長2022年6月在臉書的發文，內容寫下「許多台灣出生的人想要賺人民幣，就要先臭自己的國家給中國人看。台灣的美好並不是有多大多先進的城市，是在於台灣人擁有的自由民主。」

▲館長的3年前貼文被翻出來。（圖／翻攝自FB／飆捍）



貼文被翻出來之後，不少人紛紛留言，「最喜歡這種打臉文」、「來看看你以前說過的話」、「小心～後面翻車！」「這篇忘記刪了」、「這不是在馬路上看到冰箱就興奮的館長嗎」、「謝謝各位考古學家～」連知名作家謝知橋都來朝聖，「這個館長跟國昌老師本尊一起被關在地下室。」