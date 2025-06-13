中方「反控」日方軍機異常接近：依法依規進行專業現場處置

▲中方稱是日方自衛隊飛機「闖入」中國航母編隊訓練區域。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

據日本防衛省發佈消息，6月7日、8日，中國航母編隊戰鬥機在太平洋公海上空以危險方式接近和攔截正在執行警戒監視任務的日本海上自衛隊巡邏機。日方已向中方提出交涉。對此，中國駐日大使館昨晚12日則回應，「日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行了專業、規範的現場處置。」

中方駐日使館表示，中國海軍航母編隊赴西太平洋海域開展訓練，是根據年度計劃組織的例行性訓練，完全符合國際法和國際慣例，不針對特定國家和目標。

針對日本指控中國航母編隊擅自跟監日本自衛隊，中方駐日使館則反批，「日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行了專業、規範的現場處置。」

中方駐日使館進一步表示，日本艦機對中國正常的軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源。中方要求日方停止干擾中方訓練活動的危險行動，避免引發不測事態。

中國外交部昨12日舉行例行記者會，就日方稱中國戰機與日本軍機「異常接近」提問，外交部發言人林劍表示，中方在相關海空域開展活動，符合國際法和國際標準。

林劍也強調，兩國的防務部門正通過既有渠道保持溝通，「需要強調的是日本艦機對中國正常的軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，中方敦促日方停止此類危險行為。」