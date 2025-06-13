伊朗官媒：伊斯蘭革命衛隊「最高指揮官」死亡　總部狂冒火光

▲伊朗革命衛隊最高指揮官薩拉米。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列13日對伊朗展開空襲，伊朗官媒指出，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最高指揮官在攻擊中喪生，而IRGC的總部同樣遭受攻擊，畫面也在網路上曝光。

伊朗國營電視台報導指出，在以色列的攻擊行動後，IRGC指揮官薩拉米（Hossein Salami）已罹難，且另有一名革命衛隊高階官員、兩名核科學家也被認為可能在這次攻擊中喪生。

根據伊朗官媒的說法，這波空襲不僅擊中德黑蘭，也波及其他數個城市。報導還指出，德黑蘭一處革命衛隊（Revolutionary Guard）總部也遭到攻擊，「位於德黑蘭東部皮魯齊街（Pirouzi Street）上的革命衛隊總司令部（IRGC General Command Headquarters）出現大火與濃煙。」

???????? #Israel - ???????? #Iran: More video footage showing the aftermath of an Israeli assassination strike against Tehran.



There area also images circulating that show a housing complex for IRGC operators (Islamic Revolutionary Guard Corps) which was hit by an airstrike. pic.twitter.com/9NPM6iQYf0 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) June 13, 2025

此外，以色列空襲德黑蘭多處住宅區時，有兒童在攻擊中喪生。同時，《紐約時報》也引述消息指出，德黑蘭多棟住宅公寓大樓被擊中，有些已經全毀，有些則陷入火海。

不過，目前伊朗官方尚未提供更多細節。