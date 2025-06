伊朗官媒：伊斯蘭革命衛隊「最高指揮官」死亡　總部狂冒火光

▲伊朗革命衛隊最高指揮官薩拉米。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列13日對伊朗展開空襲,伊朗官媒指出,伊斯蘭革命衛隊(IRGC)最高指揮官在攻擊中喪生,而IRGC的總部同樣遭受攻擊,畫面也在網路上曝光。

伊朗國營電視台報導指出,在以色列的攻擊行動後,IRGC指揮官薩拉米(Hossein Salami)已罹難,且另有一名革命衛隊高階官員、兩名核科學家也被認為可能在這次攻擊中喪生。

根據伊朗官媒的說法,這波空襲不僅擊中德黑蘭,也波及其他數個城市。報導還指出,德黑蘭一處革命衛隊(Revolutionary Guard)總部也遭到攻擊,「位於德黑蘭東部皮魯齊街(Pirouzi Street)上的革命衛隊總司令部(IRGC General Command Headquarters)出現大火與濃煙。」

???????? #Israel - ???????? #Iran: More video footage showing the aftermath of an Israeli assassination strike against Tehran.



There area also images circulating that show a housing complex for IRGC operators (Islamic Revolutionary Guard Corps) which was hit by an airstrike. pic.twitter.com/9NPM6iQYf0