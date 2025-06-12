拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

▲基隆青年實習200職缺上線！副市長邱佩琳：讓人才留在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續推動「基隆青年實習媒合計畫」，今（12日）舉行114年度企業徵才記者會，由副市長邱佩琳、產業發展處長蔡馥嚀、工策會總幹事林有志與多家企業代表共同出席。今年計畫以「打造夢想之星」為主題，特別安排市府、企業與青年代表參與象徵性的「拼圖儀式」，象徵三方攜手為青年拼出完整職涯藍圖，也正式宣告今年度實習媒合與徵才作業正式啟動。

副市長邱佩琳表示，青年是城市的未來，市府積極透過實習媒合機制，創造更多留在基隆發展的機會。她強調，市府近年來積極打造就業友善城市，不斷邀集優質企業進駐，也希望透過本計畫，讓青年認識基隆在地產業的活力與多元可能，實現「企業留人、人才留城」的雙贏目標。

本計畫自2022年推出以來已邁入第3年，實習職缺與合作企業逐年成長。今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿、法律、房仲、文創、醫療、長照及觀光等十項產業。包括設廠於大武崙、擁有亞洲首座衛浴文化觀光工廠的「一太e衛浴」、進軍海外市場的「水雲朵」、全球電動車電池供應商「矽谷能源」、特色餐飲與旅宿品牌「ABV」、「HOTEL BEGINS」、以及「聯碩集團」、「恆嵂法律事務所」等多家業者皆積極參與。

此外，計畫也獲得許多在地中小企業支持，包括泉利米香、耀集食品、大新餅店、漁品軒、朋廚食品、見一文化、君悅牙醫、聯合製冰、永信長照、宏岳國際等，展現基隆產業的多樣性與根基韌性，讓青年能在熟悉的城市中探索職涯起點。

產發處長蔡馥嚀說明，今年計畫開放全國16至29歲青年報名，歡迎登入「基隆青年實習媒合平台」註冊投遞履歷，平台提供正職、兼職與實習等多元職類，並設有簡易媒合功能，協助青年迅速掌握投遞機會。符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元；企業須依法提供基本薪資與勞保保障，市府亦將安排訪查機制、座談活動與回饋系統，確保實習品質與青年權益。

邱佩琳最後強調，青年實習媒合計畫不只是提供職缺，更是基隆市為青年打造職涯起點的重要政策。市府將持續攜手在地企業與各界資源，強化就業支持系統，讓年輕人願意留在基隆、看見選擇、累積經驗，進一步在這座城市找到屬於自己的未來方向。