　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青年實習200職缺上線！副市長邱佩琳：讓人才留在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續推動「基隆青年實習媒合計畫」，今（12日）舉行114年度企業徵才記者會，由副市長邱佩琳、產業發展處長蔡馥嚀、工策會總幹事林有志與多家企業代表共同出席。今年計畫以「打造夢想之星」為主題，特別安排市府、企業與青年代表參與象徵性的「拼圖儀式」，象徵三方攜手為青年拼出完整職涯藍圖，也正式宣告今年度實習媒合與徵才作業正式啟動。

副市長邱佩琳表示，青年是城市的未來，市府積極透過實習媒合機制，創造更多留在基隆發展的機會。她強調，市府近年來積極打造就業友善城市，不斷邀集優質企業進駐，也希望透過本計畫，讓青年認識基隆在地產業的活力與多元可能，實現「企業留人、人才留城」的雙贏目標。

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

本計畫自2022年推出以來已邁入第3年，實習職缺與合作企業逐年成長。今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿、法律、房仲、文創、醫療、長照及觀光等十項產業。包括設廠於大武崙、擁有亞洲首座衛浴文化觀光工廠的「一太e衛浴」、進軍海外市場的「水雲朵」、全球電動車電池供應商「矽谷能源」、特色餐飲與旅宿品牌「ABV」、「HOTEL BEGINS」、以及「聯碩集團」、「恆嵂法律事務所」等多家業者皆積極參與。

此外，計畫也獲得許多在地中小企業支持，包括泉利米香、耀集食品、大新餅店、漁品軒、朋廚食品、見一文化、君悅牙醫、聯合製冰、永信長照、宏岳國際等，展現基隆產業的多樣性與根基韌性，讓青年能在熟悉的城市中探索職涯起點。

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

產發處長蔡馥嚀說明，今年計畫開放全國16至29歲青年報名，歡迎登入「基隆青年實習媒合平台」註冊投遞履歷，平台提供正職、兼職與實習等多元職類，並設有簡易媒合功能，協助青年迅速掌握投遞機會。符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元；企業須依法提供基本薪資與勞保保障，市府亦將安排訪查機制、座談活動與回饋系統，確保實習品質與青年權益。

邱佩琳最後強調，青年實習媒合計畫不只是提供職缺，更是基隆市為青年打造職涯起點的重要政策。市府將持續攜手在地企業與各界資源，強化就業支持系統，讓年輕人願意留在基隆、看見選擇、累積經驗，進一步在這座城市找到屬於自己的未來方向。

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青年實習計畫開跑 邱佩琳：打造在地職涯起點。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆惡少騎樓狂抽電子菸！超秋嗆警：我法律系的　慘被打臉

►高粱酒+金紙助燃！縱火男火燒宮廟狂傳爆炸聲　15神像7香爐遭焚

►快訊／邱軍酒駕撞死人落跑！副駕女「裝醉」被打臉...涉偽證起訴

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
印度空難「飛機撞上宿舍」　男大生跳樓撿回一命
「服用這些藥」別同時喝咖啡！藥師嚴厲警告
林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王
快訊／印航墜毀「11A男乘客」奇蹟生還！　
更猛雨彈來了！強降雨熱區轉移「南台灣紫爆」　3縣市防致災豪雨
AV女優「引退前夕」40萬積蓄被騙光！　淚訴：恐無法如期上岸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

詐騙廣告APP橫行每週破萬件　蘇俊賓籲中央正視、強化源頭管理

台東翁迷路超商徘徊　警載送客運轉運站助返家

國際志工陪伴中學生學英語　金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

逆轉異鄉人生　越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

男子失聯多日　台東警夜間緊急尋獲化解家屬焦急

醫護安全不容妥協　台東縣府跨機關聯手防治醫療暴力

在地文化X數位創新　台東教育掀起教學革新浪潮

部落長者體能趣味競賽登場　運動加AR掀活力風潮

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

媽送「恐龍立體書」兒子嚇爛　掀開下頁秒走人：這書咬人

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

詐騙廣告APP橫行每週破萬件　蘇俊賓籲中央正視、強化源頭管理

台東翁迷路超商徘徊　警載送客運轉運站助返家

國際志工陪伴中學生學英語　金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

逆轉異鄉人生　越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

男子失聯多日　台東警夜間緊急尋獲化解家屬焦急

醫護安全不容妥協　台東縣府跨機關聯手防治醫療暴力

在地文化X數位創新　台東教育掀起教學革新浪潮

部落長者體能趣味競賽登場　運動加AR掀活力風潮

蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完

印度空難「飛機撞上醫學生宿舍」　男大生跳樓撿回一命

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

推動國軍雙語戰力　國防部：官兵要有直球對決的勇氣

44門155榴彈牽引砲　四戰區重砲保養射擊

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相

魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

陸委會：馬英九任內定性「海峽論壇」為統戰平台

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

上海男「盼台灣做好民主」　館長為一事不好意思

地方熱門新聞

2025桃園總舖師辦桌活動　6/12開放網路認桌

台中工地驚傳熱衰竭猝死　男口吐白沫亡

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速查出4缺失

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

德記洋行遭印章「亂入」牆面汙損文化局怒喊古蹟不是集章簿

逆轉異鄉人生越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

即／台鐵死傷事故　男子「入侵軌道」遭撞身亡

新北花海攝影攻略　順遊北海岸景點

使用率翻倍！高虹安推動敬老卡升級點數800點　議員肯定使用項目全台最豐富

從帶團到長照人生！觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

7旬翁呆坐超商　警靠「綽號」幫他找到家

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

國際志工陪伴中學生學英語金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

更多熱門

相關新聞

社區電梯有蛇嚇壞住戶　看監視器笑翻了

社區電梯有蛇嚇壞住戶　看監視器笑翻了

基隆一名男子日前在住家搭乘電梯時，驚見一條俗稱「過山刀」的蛇竟然從他身後爬出，當場嚇得他魂飛魄散。起初住戶懷疑是有人惡意將蛇隨意投放，但調閱電梯監視器後才發現，原來這條不速之「蛇」是男子外出遊玩時，不慎夾帶返家的新朋友。

剛加完油…基隆72歲男駕車暴衝畫面曝！

剛加完油…基隆72歲男駕車暴衝畫面曝！

基隆浪曲嘉年華7月登場　邱佩琳：打造最潮海港音樂派對

基隆浪曲嘉年華7月登場　邱佩琳：打造最潮海港音樂派對

基隆汽車女業務遭勒頸搶包　惡男躲旅館被逮

基隆汽車女業務遭勒頸搶包　惡男躲旅館被逮

基隆3少年嗆警「我法律系的」　抽電子菸下場慘了

基隆3少年嗆警「我法律系的」　抽電子菸下場慘了

關鍵字：

基隆青年實習計畫就業企業

讀者迴響

熱門新聞

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

印航客機墜毀瞬間畫面曝　發MAYDAY後失聯

嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

獨／家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：會越來越好

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

即／印度航空客機「剛起飛墜毀」　機上載242人

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面