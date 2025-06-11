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2025基隆浪曲嘉年華7月登場　邱佩琳：打造最潮海港音樂派對

▲025基隆浪曲嘉年華7月登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲港邊最嗨音樂祭！基隆浪曲嘉年華卡司陣容媲美巨蛋演唱會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由基隆市政府主辦的「2025基隆浪曲嘉年華 KEELUNG LOUNGE FESTIVAL」將於7月26、27日於八斗子漁港碧砂泊區盛大登場。市府今（11日）舉行啟動記者會，由副市長邱佩琳與產業發展處長蔡馥嚀共同宣布活動開跑，並邀請人氣饒舌新星 PIZZALI 現場演出，為即將到來的海港夏日盛典熱力暖身。

副市長邱佩琳表示，今年浪曲嘉年華演出陣容堪比巨蛋級音樂會，結合基隆獨有的港灣風光、城市文化與創意互動，打造最潮、最有在地感的夏季派對。市府貼心規劃免費接駁車、限量市集折扣及與藝人合影等活動，提升市民與遊客的參與感與體驗溫度。她誠摯邀請全台民眾攜家帶眷來基隆，在海風輕拂中「躺平放鬆、集章探險、乘船出海」，感受別具一格的海港夏日節奏。

▲025基隆浪曲嘉年華7月登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全台樂迷看過來！副市長邱佩琳表示，基隆浪曲嘉年華暑假邀你躺平聽歌看海。

本次活動特別推出「海上觀光巡遊」限定行程，結合在地娛樂漁船與導覽解說，民眾可於每日指定時段搭船出航，從海上視角飽覽港灣景致，一邊吹海風、一邊聆聽音樂，展開專屬基隆的浪漫航程。

活動兩日將壓軸呈現豪華演出陣容，包括曾站上台北小巨蛋的情歌天后丁噹、金曲人氣樂團告五人、搖滾實力派麋先生 MIXER，以及榮獲 Mnet 亞洲音樂大獎最佳新人肯定的高爾宣 OSN 等卡司接力開唱。其他演出藝人還有家家、Lara 梁心頤、陳華、李玉璽、PIZZALI、ELKIE 莊錠欣等共10組實力派音樂人，並由新生代人氣主持人木木擔綱現場主持，點燃港灣音樂夜晚的高潮。

▲025基隆浪曲嘉年華7月登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動也將與「2025愛嶼搖滾音樂祭」聯手舉辦，邀請兩組北台灣校際音樂大賽優秀樂團登台演出，注入青春與創作活力，延續市府對推廣在地音樂文化的初心與承諾。

產業發展處長蔡馥嚀指出，本次嘉年華打造四大主題區域，提供沉浸式港灣體驗：【LOUNGE舞台區】結合現場演唱與微醺氛圍，陪伴民眾與偶像共度仲夏之夜；【一起躺平區】歡迎自備野餐墊，在草地上盡情放鬆身心；【互動裝置區】結合趣味科技與海洋主題，最適合親子共遊；【拍照打卡區】設置創意場景，讓遊客輕鬆拍出最潮港風美照。

此外，活動期間也將推出「基隆景點集章活動」，串聯基隆火車站、國立海洋科技博物館、潮境公園恐龍 AR 生態園區、和平島公園及八斗子會場等五大特色景點，完成集章即可兌換限量好禮，讓音樂、旅遊與探索一次滿足，為基隆城市行銷注入嶄新能量。

▲025基隆浪曲嘉年華7月登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲025基隆浪曲嘉年華7月登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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