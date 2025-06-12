社區電梯有蛇！男嚇到跳腳以為有人搞鬼　看監視器笑翻了

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆一名男子日前在住家搭乘電梯時，驚見一條俗稱「過山刀」的蛇竟然從他身後爬出，當場嚇得他魂飛魄散。起初住戶懷疑是有人惡意將蛇隨意投放，但調閱電梯監視器後才發現，原來這條不速之「蛇」是男子外出遊玩時，不慎夾帶返家的新朋友。

▲基隆一男子日前前往外木山遊玩時，竟不慎帶了一隻蛇返家。（圖／Threads／ydongdadada提供）

過山刀又名烏梢蛇，是一種無毒蛇類，體型頗長，最長可達220公分，身形幼細，雙眼大，常見於平原、丘陵、高原地區，也常見於農耕聒水域附近。基隆一名男子於日前騎車前往外木山海邊散步，沒想到就不小心帶了一隻「過山刀」回家。

透過監視器畫面可以看到，該蛇從男子的腰包中鑽出，精神奕奕的左右擺動身軀。此時，男子渾然不知，就這樣帶著牠一同走進電梯。沒過多久，男子感覺腰際間似乎有東西碰觸到他，下意識地側頭一看，才發現竟然有條蛇從他身後爬出，當場嚇得跳了起來，而蛇也隨之掉落電梯地板，就這樣雙方面面相覷了數秒，待電梯打開後，男子立即衝到管理室通報並請人前來抓捕。

一開始住戶都以為是遭有心人士惡意投放的，但調閱監視器後，才發現是男子自己帶進去的，純屬虛驚一場，住戶看到畫面後也都笑了出來。前來捕蛇的動保人員表示，這已經是當日第6條，呼籲民眾夏天來臨之際，應注意蛇出沒等情事，以確保自身生命安全。