中東緊張升溫！　美媒：以色列準備好對伊朗發動軍事行動

▲ 以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院下令撤離伊拉克大使館非必要人員，五角大廈也授權中東各國軍眷自願撤離。地區情勢升溫之際，以色列傳出已準備好對伊朗發動軍事行動，美方也預期伊朗可能對鄰國伊拉克的美軍基地採取報復。

美媒CBS援引多個消息來源獨家披露，美國官員被告知，以色列已做好對伊朗發動軍事行動的準備，加深外界對中東情勢的憂慮。但美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）仍計畫在未來幾天內，與伊朗就該國核計畫展開第6輪談判。

美國總統川普11日現身甘迺迪藝術中心時談及伊朗，透露美國公民被建議離開該地區，「因為那裡可能很危險，我們拭目以待」，並重申不會允許伊朗擁有核武」。後來在白宮被問及為何允許中東軍眷自願撤離時，川普僅回答，「到時候你們就知道了」。

伊朗國防部長納西爾札德（Aziz Nasirzadeh）11日則警告，若核談判破裂，伊斯蘭革命衛隊會將所有美軍基地視為攻擊目標。英國海事貿易組織（UKMTO）也提醒，船隻在波斯灣、荷姆茲海峽及阿曼灣航行時需提高警覺，因當地緊張局勢加劇，可能導致軍事活動升級。以色列官員與白宮發言人對此均拒絕置評。