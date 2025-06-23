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普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武

▲▼俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁心腹梅德韋傑夫宣稱伊朗核設施只受到輕微破壞，美國空襲行動形同挑起新戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯譴責美國襲擊伊朗核設施，並在22日警告已有多個國家準備好向伊朗提供核武器，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）正在俄羅斯準備會晤普丁進行會談。近年來伊朗一直是莫斯科重要盟友，但外媒點出5大原因並稱，俄羅斯至今的回應感覺上更多是作秀，若事態沒有進一步升級，俄羅斯不會做出任何進一步行動。

紐約郵報報導，俄羅斯前總統、普丁心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣稱伊朗核設施只受到輕微破壞，美國總統川普的空襲行動形同挑起新戰爭，且如今已有多個國家準備向伊朗提供核武。梅德韋傑夫並未說明有哪些國家，但重申這些攻擊並不會阻止俄羅斯在中東盟友取得核武器。

俄羅斯外交部表示，美國空襲伊朗的行徑嚴重違反國際法、聯合國憲章以及聯合國安理會決議，「情勢已開始危險升級，這將進一步損害區域和全球安全」。

▲伊朗外交部長阿拉奇前往俄羅斯，準備與普丁會晤。（圖／路透）

天空新聞指出，伊朗近年來是俄羅斯重要盟友，出售武器給俄羅斯用在烏克蘭戰爭，兩國今年還簽署戰略夥伴關係協議，如今莫斯科從表面上來看似乎怒火中燒，俄羅斯在口頭上的強烈反擊算是意料中的事，但迄今俄方回應感覺上更多是作秀，而非實質行動，若事態並未進一步升級，俄羅斯不會做出任何進一步行動，原因有5大項。

1.伊朗與俄羅斯戰略夥伴關係協議不包括共同防禦條款，這項協議確實尋求深化兩國防務合作，但雙方均無義務在對方遭受攻擊時提供軍事援助。

2.即便莫斯科真的想介入或向伊朗提供武器，這也將面臨極大困難，因為資源集中在烏克蘭戰爭上。

3.俄羅斯不希望破壞其與美國日漸升溫的關係。只要對伊朗提供任何形式的援助，都可能讓這場和解破局。

4.以伊衝突對俄羅斯來說正好轉移焦點。當全球目光都聚焦中東戰局時，美國要求俄羅斯和平談判的壓力明顯降溫。

5.發表這些言論的人並非俄羅斯總統普丁，而是那群負責放狠話的人，包括俄羅斯前總統梅德韋傑夫。

天空新聞分析，在敘利亞阿塞德政權垮台之後，俄羅斯區域影響力遭到重創，若伊朗當前的親俄政權也垮台，俄羅斯的區域影響力恐將近乎瓦解。

天空新聞也稱，克里姆林宮正竭盡全力尋求外交方案，普丁23日將在莫斯科與伊朗外長見面，普丁目標是扮演調停者，並將其轉化為對自己有利的局面，若能說服伊朗外長讓伊朗政府的回應止步於象徵性動作，接著重返談判桌，那麼川普勢必欠普丁人情，而普丁最想兌現這份人情的地方，很明顯就是烏克蘭，也就是讓美國撤回對烏克蘭的軍事支持。

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