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比對美軍轟炸伊朗3處核設施　空照圖出現6個大彈坑、山頭全毀

▲▼ 伊朗三處核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲伊朗其中之一座核設施遭美軍襲擊，圖為伊斯法罕被轟炸後衛星空照影像。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普21日宣佈美軍「成功打擊」伊朗三處核設施，包括福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處關鍵核設施。此次行動被視為美伊緊張關係的重大升級，也是自2024年10月以來以伊衝突的延續。大陸《央視》也釋出伊朗被轟炸後的比對空照圖，三處核設施山頭被夷平地，清楚可見6個巨大彈坑，以及大量土石覆蓋設施建築，十分不堪殘破。

美國總統川普21日宣佈美軍「成功打擊」伊朗三處核設施，包括福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處關鍵核設施。此次行動被視為美伊緊張關係的重大升級，也是自2024年10月以來以伊衝突的延續。

大陸《央視》也釋出伊朗被轟炸後的比對空照圖，三處核設施山頭被夷平地，清楚可見巨大彈坑，以及大量土石覆蓋設施建築，十分不堪殘破。在福爾多核設施兩個相鄰地點，可以看到6個獨立的大彈坑 。

美國於美東時間21日夜間進行轟炸伊朗地下核設施的任務，伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）三處核子設施。據了解，美軍出動7架B-2隱形轟炸機投擲14枚GBU-57巨型鑽地彈襲擊福爾多地下核設施，同時發射30枚「戰斧」巡航導彈打擊其他目標。

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲ 坦茲核設施被轟炸後，山頭夷為平地，中間有大彈坑，但周邊建築完好。（圖／翻攝 央視）

陸媒《央視》也是釋出比對空照圖，三處核子設施建築有不同程度的受損。從衛星圖像來看，其中的伊斯法罕和納坦茲這兩處核設施遭襲後，地面建築有一定程度損毀，幾乎整座山頭被夷平，大量土石覆蓋被轟炸的殘破建築物，有數個巨大彈坑。

其中，美軍的GBU-57鑽地彈可穿透61米深的地下目標，是美軍除核武器外威力最大的常規武器。不過伊朗方面表示，遭襲前核設施內的核材料已轉移，核設施損毀程度可修復，並非如川普所說「被徹底摧毀」。

外媒形容，美軍這次戰術特點採取「外科手術式」，精確打擊摧毀鈾濃縮離心機等關鍵設備，有別於傳統的地毯式轟炸，後者容易造成無辜百姓傷亡和不必要的建築損毀。舉例，從福爾多空照圖來看，左下角白色建築完好，上半部設施幾乎被轟炸村毀。

伊朗核設施是其核能開發與研究的重要組成部分，涵蓋了從鈾礦開採到核燃料生產、核反應堆運營以及核廢料處理的完整產業鏈。伊朗政府強調是致力於發展和平利用核能的能力，反向引發國際社會對伊朗是否意圖發展核武器的憂慮。

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲福爾多核設施‌整個山頭塌陷。（圖／翻攝 央視）

關鍵核設施：福爾多核設施‌，位於伊朗中部山區地下核設施，主要用於鈾濃縮活動。由於其深藏地下，具有高度的防護能力，被視為伊朗核計劃的核心部分。

▼ 衛星公司Maxar拍攝的照片顯示，在福爾多核設施兩個相鄰地點，可以看到6個獨立的大彈坑 。（圖／翻攝 衛星公司Maxar）

▲▼ 衛星公司Maxar拍攝的照片顯示，在福爾多核設施兩個相鄰地點，可以看到6個獨立的大彈坑。 。（圖／翻攝 衛星公司Maxar）

‌納坦茲核設施‌：位於伊朗中部城市納坦茲附近，是伊朗另一處重要的鈾濃縮工廠，該設施曾遭到多次破壞和襲擊，但伊朗方面已多次修復並恢復生產。

‌伊斯法罕核設施‌：位於伊朗中部城市伊斯法罕，是伊朗核工業的重要樞紐，涉及鈾轉化和同位素生產等活動。

▲▼ 伊朗核設施遭美軍襲擊前後對比 。（圖／翻攝 央視）

▲伊斯法罕核設施‌燒焦一片。（圖／翻攝 央視）

伊朗政府高度重視核設施的安全與保護，採取了多層次的安全措施，包括物理防護、技術監控以及人員培訓等，以確保核設施的正常運行和防止任何形式的破壞或襲擊。

針對美國轟炸伊朗核設施，各國反應兩極。以色列總理納坦雅胡高度讚賞，聯合國與其他各國強烈譴責美國。其中，中國多次譴責美國行為是自損信譽，並強調「中東不穩，天下難安。」

國際原子能機構警告稱，襲擊導致伊朗核安全狀況「急劇惡化」。中國等國家呼籲立即停火，避免局勢進一步升級。美國則表示不尋求伊朗政權更迭，希望通過軍事施壓促使其重返談判桌。

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