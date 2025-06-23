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中國比美國更慘！　伊朗封鎖荷莫茲海峽將釀「全球4大衝擊」

▲▼一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲ 一艘油輪正通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗揚言封鎖全球能源命脈之一的荷莫茲海峽，美國國務卿盧比歐22日警告，此舉「對其他國家經濟的傷害會比美國嚴重許多」，並公開呼籲中國施壓伊朗，避免中斷全球石油供應，因中國是伊朗最大石油客戶。伊朗此前則稱將「保留所有捍衛主權的選項」，且國會支持封鎖海峽，若成真恐怕重創全球能源市場與歐洲安全，以下請見CNBC及Euronews等外媒分析可能的4大衝擊。

威脅能源安全

根據美國能源資訊署（EIA）數據，2024年每天約有2000萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，占全球消費量約20%，若海峽長期封鎖，油價可能飆破每桶100美元。而歐洲從沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯等海灣國家進口石油與天然氣，大部分也經由荷莫茲海峽運送，一旦中斷將面臨能源短缺，尤其是仰賴中東燃料的國家。

經濟衝擊

封鎖荷莫茲海峽將引發油價暴漲，帶動整體通膨攀升，加重歐洲家庭與企業能源開銷。製造、運輸與農業等產業首當其衝，股市也可能出現劇烈波動。

區域軍事升級

美國第五艦隊駐守巴林，負責保護波斯灣海上貿易安全。盧比歐指出，伊朗封鎖海峽相當於「經濟自殺」，因伊朗石油出口主要經由荷莫茲海峽，且美方不排除與盟國聯手回應。英法等國也在該區域部署海軍，歐洲可能因北約義務被捲入衝突，進一步升高區域軍事對抗風險。

航運與貿易中斷

伊朗具備短中程飛彈、無人機及網路攻擊能力，可鎖定油輪、輸油管或癱瘓港口導航、雷達設施，甚至可能部署軍艦實體封鎖海峽，2012年便曾對沙烏地阿拉伯石油工業發動網攻。若封鎖成真不僅中斷石油運輸，一般商業航運也將受阻，延誤進口原料、電子產品及消費品交付歐洲，保險費與運費飆升，企業與消費者成本將大幅提高。

油市普遍認為，美國海軍能迅速擊退伊朗任何試圖封鎖海峽的行動，但部分分析人士認為市場可能低估其風險。獨立能源市場、政策和地緣政治分析公司Rapidan Energy創辦人、美國前總統小布希能源顧問麥克納利（Bob McNally）便警告，業界認為伊朗干擾荷莫茲海峽航運的時間可能比預料中長。

麥克納利指出，航運可能中斷數周或數月，不如市場預期美軍一出手便能在幾小時或幾天內解決問題。他認為美國最終仍會獲勝，但「不會是輕而易舉」。

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