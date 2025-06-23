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白宮戰情室照片「獨漏關鍵1人」　川普曾嗆：我不在乎她說什麼

▲▼美國白宮發布總統川普等人在戰情室的照片。（圖／翻攝自臉書／The White House）

▲在白宮戰情室裡，川普頭戴MAGA帽子，全程觀看空襲伊朗的過程。（圖／翻攝自臉書／The White House）

記者吳美依／綜合報導

白宮釋出戰情室（Situation Room）照片顯示，美國總統川普21日在多名高階官員的圍繞下，全程觀看美軍轟炸伊朗境內3座核設施。外界卻發現，他身邊唯獨少了國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的身影，進一步加劇2人不和的傳言。

美國21日發動「午夜重錘」（Midnight Hammer strikes）行動，出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，摧毀伊朗境內3座核設施，包括最為關鍵、藏匿於聖城庫姆（Qom）附近偏遠山區的福爾多地下核設施。

▲▼美國白宮發布總統川普等人在戰情室的照片。（圖／翻攝自臉書／The White House）

▲▼美國白宮發布總統川普等人在戰情室的照片。（圖／翻攝自臉書／The White House）

▲范斯、盧比歐、赫格塞斯等人也在戰情室裡。（圖／翻攝自臉書／The White House）

戰情室照片顯示，川普身穿西裝，頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等人全都在場，卻獨漏44歲的加巴德。考慮到川普近期在伊朗核計畫評估方面，一再反駁加巴德過去的發言，讓外界猜測加巴德的「缺席」並非巧合。

今年3月，加巴德在國會作證時表示，「伊朗沒有在製造核武，最高領袖哈米尼也未授權他於2003年暫停的核武計畫」。但她坦言，伊朗的濃縮鈾庫存已達最高程度，對於一個沒有核武的國家來說前所未有，因此美國情報界持續關注德黑蘭是否重新授權核武計畫。

▲▼美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲44歲的加巴德（Tulsi Gabbard）曾任夏威夷陸軍國民警衛隊少校。（圖／達志影像／美聯社）

本月稍早，加巴德也在社群媒體發布一段影片，談到自己前往日本廣島的旅程，在核武可能導致全球毀滅之際，對戰爭提出警告。

面對加巴德對伊朗核計畫的評估，川普卻多次表示「她錯了」、「我不在乎她說什麼」，並且堅稱伊朗「非常接近擁有一枚核彈」。

對此，一名白宮官員向《福斯新聞》證實，21日美軍成功襲擊伊朗核設施時，加巴德本人就在戰情室裡，也仍是川普國安團隊的關鍵成員，強調2人在伊朗問題上立場一致。這名官員解釋，加巴德3月在國會的證詞，反映出她當時接獲的情報，也就是伊朗當時沒有在製造核武，但根據該國累積的資源仍可能這麼做。

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