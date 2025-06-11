川普可繼續徵關稅！　聯邦法院准了「上訴期間暫時放行」

▲ 川普4月2日宣布「解放日關稅」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦巡迴上訴法院10日裁定，允許總統川普關稅政策在上訴審理期間持續生效，代表川普政府可能繼續對多數貿易夥伴進口商品徵收「解放日關稅」，以及2月以打擊非法芬太尼走私為由，分別對中國、加拿大及墨西哥徵收的關稅。

《路透》報導，美國國際貿易法庭此前於5月28日裁定，美國憲法賦予國會而非總統徵收關稅的權力，因此川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的行為已經越權，該法旨在應對國家緊急狀態下的「異常與重大」威脅。

川普政府迅速提出上訴，華盛頓聯邦巡迴法院隔天暫緩下級法院裁決，目前未就是否允許徵稅做出決定，10日宣布因此案事關重大，需由11名法官召開全院審理，排定於7月31日開庭，並允許在上訴期間繼續徵收關稅。

川普將關稅當成與貿易夥伴談判的籌碼，但朝令夕改引發市場震盪，影響企業供應鏈、生產、人力與價格管理。此次裁決源自於兩起訴訟，一起由無黨派組織「自由司法中心」代表5家中小型進口商提出，另一起則是奧勒岡州等12州聯合提告。

原告律師施瓦布（Jeffrey Schwab）坦言，上訴法院10日的決定令人失望，但關稅暫時維持有效不代表最終會由川普獲勝，「至今所有做出實質裁決的法院都認定這些關稅違法，我們相信這個法院也會看清這個顯而易見的事實，即IEEPA 並未授權總統隨心所欲徵稅。」