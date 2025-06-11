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川普誓言「解放洛杉磯」　不排除動用《叛亂法》派軍隊鎮壓示威

▲▼美國總統川普在北卡羅萊納州發表演講後，做出招牌手勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在北卡羅來納州發表演講後，做出招牌手勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普10日出席陸軍成立250週年活動時發表強硬演說，痛批洛杉磯近期反對驅離非法移民政策的示威群眾是野獸、外國敵人，揚言「解放洛杉磯」，並表示不排除援引《叛亂法》（Insurrection Act）動用軍隊平亂，強調「不能讓美國城市被征服」。此番言論立即引發政壇與社會廣泛關注。

根據《美聯社》，川普當天在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）致詞時指出，部分抗議民眾在街頭縱火、攻擊警察，讓整座城市陷入混亂。他宣稱，「如果我們不介入，洛杉磯恐怕早就陷入火海，就像幾個月前那場大火把一切燒成焦土一樣。」

他形容這些示威者為「受雇的叛亂分子、煽動者或鬧事分子」，更模仿抗議者砸落水泥的動作，聲稱有人拿這些建築碎塊攻擊軍警。他強調，「我們不會允許一座美國城市被外國敵人入侵和征服。」

對於是否援引《叛亂法》，川普也語帶暗示地說，「看看現在的情況，我可以告訴你，洛杉磯部分地區確實已經可以稱為叛亂了。」

據悉，《叛亂法》是美國總統少數幾項能於國內動用軍力的法源之一，允許在暴動、無政府狀態或拒絕執行聯邦法律時出兵維持秩序。

▲▼ 美國洛杉磯抗議示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國洛杉磯抗議示威。（圖／達志影像／美聯社）

川普已下令派遣4000名國民兵進駐洛杉磯，並部署約700名海軍陸戰隊員待命，加州州長紐森（Gavin Newsom）則於同日向聯邦法院提起訴訟，要求阻止軍事介入。紐森指控川普煽動情緒、激化矛盾，他警告，「加州可能是第一個，但絕不會是最後一個。下一個是其他州，然後就是民主制度。」

除了批評抗議者與加州政府，川普也藉此場合宣布，將恢復拜登政府期間遭更名的7座軍事基地原名，包括原「李將軍堡」（Fort Robert E. Lee）、「胡德堡」（Fort Hood）等，並稱這是「恢復歷史榮耀」。

儘管川普的強烈言論贏得部分支持者掌聲，但也有人認為過於政治化。一位在布拉格堡的民眾直言，「那應該是慶祝陸軍誕生的場合，而不是一場政治造勢大會。」

週末川普還預計在華府舉辦大規模軍事閱兵，藉此慶祝陸軍周年與他自己的79歲生日。儘管外界批評此舉如同「獨裁者的慶典」，川普依舊高調表示，「我們終於能為我們的國家好好慶祝一次了。」

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