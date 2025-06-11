潑油縱火燒死女伴3歲女！她出庭哽咽：我會承擔一切責任

▲鄧女潑汽油縱火燒死3歲女童，二審開庭時說自己會承擔一切責任。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園大溪2022年2月間發生一起民宅縱火案，縱火的鄧姓女子因與同伴游姓女子鬧分手，最後憤而潑汽油縱火，燒死游女的3歲女兒。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案件上訴二審時，鄧女一度撤回上訴。全案於11日辯論終結，鄧女哽咽說自己會承擔一切責任，請法官依法判刑。

檢方起訴指稱，鄧女（28歲）與游女（32歲）2020年9月開始交往後，鄧女就搬進游女位在桃園大溪的3樓鐵皮屋同居，並與游女當時不到1歲的女兒同住。2女交往2年多，2022年底，游女開始與女兒生父、廖姓前男友聯繫，廖男更在2023年1月前來探望女兒。

事後鄧女吃醋、大發雷霆，與游女大吵一架，恫嚇「要燒死你全家」。2023年1月底，鄧女真的到加油站購買汽油，還潑灑在房間的枕頭上。游女發現後，詢問鄧女，鄧女坦承「對，我要把你家炸了。」並將剩下的汽油藏放在儲藏室內。2女持續發生爭執，游女更要求分手，並要鄧女搬走，雙方關係持續惡化。

案發於2023年2月7日，上午9點多，游女與女兒還在睡夢中時，鄧女取出汽油朝2母女潑灑，隨即引火。火勢隨即吞沒游女以及3歲的女童，游女衝到浴室灑水自救後，要衝出救護女兒，卻遭鄧女拉手攔阻，3歲女童頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷而死亡，游女身受重傷，鄧女也因燒傷被送醫治療。檢警偵辦後對鄧女提起公訴。

一審桃園地院國民法官審理後，依照「家暴殺人罪」將鄧女判處有期徒刑20年，另外依照恐嚇罪判處拘役59日，得易科罰金。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，鄧女一度撤回上訴，理由是因為她上訴是希望能跟對方和解，表達歉意；但若對方不願和解，那就不需再爭執，她對一審判決「心悅誠服」。但因本案告訴人、檢察官均上訴，高等法院因此繼續開庭審理。

全案於11日再度開庭，鄧女對於案情一概不爭執，對於量刑也不爭執。至於告訴人則希望最少要判處無期徒刑，檢察官也建請法院從重量刑，而鄧女律師則請求維持20年的原判決。案件最後陳述階段，鄧女表示，自己會承擔一切責任，請求法官依法判決。法官諭知言詞辯論終結，於7月2日宣判。

鄧女還押時，記者詢問她是否後悔？承擔責任會怎麼做？鄧女均不願回答，坐上囚車。