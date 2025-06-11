川普部署近5千兵力　加州州長批濫權警告：其他州將成下個目標

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯市長10日宣布進入緊急狀態，會在市中心部分區域實施宵禁措施。市長巴斯向川普喊話，要求停止移民暨海關執法局（ICE）突襲搜查並撤回兵力，加州州長紐松則是嚴厲譴責聯邦政府，稱川普向洛杉磯部署國民兵的決定是公然濫用權力，加劇緊張情勢，並警告美國其他州將成為下一個目標。

▲加州州長紐松批川普濫用權力。（圖／路透）

CNN、衛報等報導，全美第二大城市洛杉磯深陷連日動盪與暴力衝突，總統川普部署近5000人至洛杉磯，包括國民兵以及陸戰隊員。川普稱國民兵將會持續待在洛杉磯直到沒有危險為止，至於大約700名海軍陸戰隊員目前正在洛杉磯郊外待命。

▲洛杉磯警察與示威者對峙。（圖／路透）

依據規定，國民兵與陸戰隊員無權進行執法任務。美聯社指出，國民兵先前職責僅限於保護聯邦財產，但已於10日開始為移民官員提供保護，當執法人員進行逮捕時，國民兵就守在旁邊。

川普派兵至洛杉磯的決定引發洛杉磯市長以及加州州長不滿。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）呼籲川普停止移民暨海關執法局（ICE）突襲搜查，如此一來才能讓整座城市穩定下來，「這讓我想到那些不敢上班上學的家庭」，還聽說雜貨店貨架已經空了，因為員工不願出門上班，「我們必須看看移民人口對我們當地經濟的貢獻，當你嚇到移民，使得他們不願來上班時，你就是在打擊我們的經濟核心」。

Stop the raids.



There is a real fear in Los Angeles right now. Parents, workers, grandparents, young people scared to go about their daily lives.



We are a city of immigrants.



Washington is attacking our people, our neighborhoods and our economy. pic.twitter.com/dBHaHC7Yzz — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 10, 2025

巴斯也說，不知道接下來會發生什麼事，但有一件事情是確定的，「那就是我們有能力處理這裡的情況，我們不需要軍隊或國民兵，特別是我們從來沒要求過這些。總統剝奪州長權力來做這件事……實在是無法接受」。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在10日晚間發表10分鐘演說嚴厲譴責川普政府，直指川普在洛杉磯部署國民兵的決定是公然濫用權力，且情勢本來已經逐漸平息，直到川普介入，「他（川普）再一次選擇讓衝突升溫，選擇更多武力」、「川普正在洛杉磯各地區拉起軍事大網，遠遠超出他所聲稱僅針對暴力與重大罪犯的原意」。

▲美國洛杉磯警方封鎖街道。（圖／達志影像／美聯社）

紐松稱，川普下令部署的4000名國民兵是為海外作戰而訓練的人，並非國內執法人員，「我們敬佩他們的服務，我們敬佩他們的英勇」。但紐松說，並不希望街道被自家武裝部隊軍事化，無論是在洛杉磯或是加州。

路透指出，紐松對美國其他州發出警告，「加州或許是第一個，但這顯然不會在這結束，其他的州會是下一個，民主會是下一個，民主正遭受攻擊。就在我們眼前，我們所擔心的那個時刻已經到來」。