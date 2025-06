川普部署近5千兵力　加州州長批濫權警告：其他州將成下個目標

記者詹雅婷/綜合報導

美國洛杉磯市長10日宣布進入緊急狀態,會在市中心部分區域實施宵禁措施。市長巴斯向川普喊話,要求停止移民暨海關執法局(ICE)突襲搜查並撤回兵力,加州州長紐松則是嚴厲譴責聯邦政府,稱川普向洛杉磯部署國民兵的決定是公然濫用權力,加劇緊張情勢,並警告美國其他州將成為下一個目標。

▲加州州長紐松批川普濫用權力。(圖/路透)

CNN、衛報等報導,全美第二大城市洛杉磯深陷連日動盪與暴力衝突,總統川普部署近5000人至洛杉磯,包括國民兵以及陸戰隊員。川普稱國民兵將會持續待在洛杉磯直到沒有危險為止,至於大約700名海軍陸戰隊員目前正在洛杉磯郊外待命。

▲洛杉磯警察與示威者對峙。(圖/路透)

依據規定,國民兵與陸戰隊員無權進行執法任務。美聯社指出,國民兵先前職責僅限於保護聯邦財產,但已於10日開始為移民官員提供保護,當執法人員進行逮捕時,國民兵就守在旁邊。

川普派兵至洛杉磯的決定引發洛杉磯市長以及加州州長不滿。洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)呼籲川普停止移民暨海關執法局(ICE)突襲搜查,如此一來才能讓整座城市穩定下來,「這讓我想到那些不敢上班上學的家庭」,還聽說雜貨店貨架已經空了,因為員工不願出門上班,「我們必須看看移民人口對我們當地經濟的貢獻,當你嚇到移民,使得他們不願來上班時,你就是在打擊我們的經濟核心」。

Stop the raids.



There is a real fear in Los Angeles right now. Parents, workers, grandparents, young people scared to go about their daily lives.



We are a city of immigrants.



Washington is attacking our people, our neighborhoods and our economy. pic.twitter.com/dBHaHC7Yzz