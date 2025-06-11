全球經濟成長恐跌至「60年來最慘」　世界銀行：川普關稅是禍首

▲洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

世界銀行（World Bank）10日警示，全球經濟成長正邁入1960年代以來最疲軟的10年，而美國總統川普的貿易戰，正是拖累全球經濟的一大主因。

世界銀行10日發布報告指出，川普對於美國貿易夥伴實施的一系列新關稅措施，將讓全球經濟成長降至2008年金融危機以來最低水準，雖不至於引發另一場全球經濟衰退，但若該機構對於全球經濟成長的預測，在今年和明年都實現了，那麼「2020年代前7年的平均全球經濟成長，將是1960年代以來的最低水準。」

▲川普貿易戰衝擊全球經濟。（圖／路透）

根據5月底全球關稅狀況，世界銀行也把今年全球GDP成長的預估值，從1月的2.7%下修至2.3%，意味著全球經濟將出現17年來最疲軟的成長速度。但不包括2次全球經濟衰退，第一次是金融危機之後的2009年，第二次則是新冠疫情首度重創的2020年。世界銀行數據顯示，這兩年的全球經濟成長分別緊縮了1.3%和2.9%。

由於貿易緊張局勢加劇、引發動盪，世界銀行也下修全球將近70%經濟體的成長預測，「關稅的大幅提升，以及隨之而來的不確定性，正導致全球大部分經濟體，普遍出現成長放緩及前景惡化。」不過，開發中經濟體預期中的經濟放緩，也受到政府債務不斷膨脹等長期趨勢影響。