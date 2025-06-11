軍隊會待到「洛杉磯和平為止」　川普批示威者：煽動叛亂

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10日批評，洛杉磯的抗議人士是叛亂者、煽動者、麻煩製造者，他並不擔心派兵引發問題，因為軍隊只會帶來好的結果，並強調部隊將會待在那裡，直到洛杉磯實現和平。

川普10日在馬里蘭州「安德魯斯空軍基地」（Joint Base Andrews）受訪時，記者詢問他是否擔心派兵前往洛杉磯可能出現差錯，因為海軍陸戰隊、國民警衛隊接受的訓練並不相同。

川普回應，藉由軍隊減緩緊張局勢，只會帶來好的結果，也是唯一的辦法。他提到自己看見的示威場面，包括抗議人士敲打路緣、花崗岩、水泥，「一大批人在排隊，好像很專業」，抓起大石頭，就往士兵及洛杉磯警察身上砸，「這些人是叛亂者、煽動者，或者至少可以說是麻煩製造者。」

▲川普在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）受訪。（圖／達志影像／美聯社）

川普提到，他聽取美軍將領簡報軍事行動時，「他們對於軍隊的愛非常美麗，他們是了不起的人」，而洛杉磯將在2028年主辦奧運，勢必吸引全球關注，當地官員卻「放任這種事情發生」。

川普強調，他對於軍事參與只有一項要求，「我只想要看到和平。如果實現和平，我們就會撤離。即便只有一點點無法達成和平的機會，我們就會留在那裡，直到實現和平……暴徒、或者隨便你們怎麼稱呼，他們最好知道很多人被逮捕了，他們將在監獄裡待上很長一段時間。」