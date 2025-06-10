航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

▲行政院長卓榮泰(左)頒發國家產業創新獎，由航港局副局長劉志鴻(右)受獎。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部於今(10)日舉行第9屆「經濟部國家產業創新獎」頒獎典禮，由行政院卓榮泰院長親自頒獎。交通部航港局以推動藍色公路「TAIWAN Hi」品牌專案的整體成果，榮獲組織類—政府單位組「績優創新獎」。

該獎項素有我國產業創新奧斯卡之稱，本屆首次開放政府單位參加，航港局即獲此殊榮，顯示在政策創新及服務升級的積極作為備受肯定。

航港局副局長劉志鴻表示，航港局秉持「人本航港．海運好行」的核心理念，致力於提供國內外旅客安全、舒適與高品質的乘船體驗，打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，並從航、港、船、遊四大面向著手，全面強化海運服務，透過導入美學設計及船舶創新經營模式，提升國內離島海上運輸品質，翻轉民眾對於搭船的刻板印象。

航港局說明，為優化整體海洋服務品質及體驗，積極打造「TAIWAN Hi」品牌，希望將美學思維導入海運服務，並進一步整合航運與觀光資源，推動海洋觀光發展。

▲交通部航港局藍色公路品牌專案團隊合影，圖中為航港局局長葉協隆。（圖／航港局提供）

除了品牌建立外，更在流程創新方面，設計船舶營運新模式。以澎湖輪為例，即是導入DBO 2.0(Design-Build-Operate)，採用政府購買運送服務方式，讓航商依營運需求設計新船，提供未來20年台灣本島與澎湖每年300航次的服務，並引進民間經營彈性，不僅可以提升船舶運用效率及妥善率，更有效減輕政府財政負擔。

在創新模式帶動下，澎湖輪113年7月載客量較前年同期成長161%，冬季淡季期間成長更達259%，顯示旅客對藍色公路服務及創新營運模式給予高度肯定。

另為擴大政策成效，航港局透過跨部門協作，積極推動多項藍色公路品牌示範船舶及場站的落地應用，包括新臺馬輪、澎湖輪、澎湖南海候船室、屏東新園海洋航運園區及臺東富岡港旅運中心等，大幅提升候船空間及乘船環境品質。

在行銷推廣方面，航港局則攜手地方政府、航商及旅行業者跨域合作推出船遊套票，整合交通、觀光與住宿行程，並參加國內大型旅展，提升品牌能見度及旅客對於海洋觀光的參與度，進而帶動地方港埠及周邊產業的發展。

航港局表示，能獲得評審的青睞得到產業創新獎，是對航港局推動政策創新的莫大鼓勵，未來將持續優化海運服務設施及營運模式，同時，結合多元產業資源，打造兼具運輸功能與觀光價值的海上公共運輸體系，提供國內外旅客安全、舒適、高品質的乘船新體驗，為促進台灣海洋運輸及觀光發展注入成長新動能。