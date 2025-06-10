　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

▲行政院長卓榮泰(左)頒發國家產業創新獎，由航港局副局長劉志鴻(右)受獎。（圖／航港局提供）

▲行政院長卓榮泰(左)頒發國家產業創新獎，由航港局副局長劉志鴻(右)受獎。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部於今(10)日舉行第9屆「經濟部國家產業創新獎」頒獎典禮，由行政院卓榮泰院長親自頒獎。交通部航港局以推動藍色公路「TAIWAN Hi」品牌專案的整體成果，榮獲組織類—政府單位組「績優創新獎」。

該獎項素有我國產業創新奧斯卡之稱，本屆首次開放政府單位參加，航港局即獲此殊榮，顯示在政策創新及服務升級的積極作為備受肯定。

航港局副局長劉志鴻表示，航港局秉持「人本航港．海運好行」的核心理念，致力於提供國內外旅客安全、舒適與高品質的乘船體驗，打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，並從航、港、船、遊四大面向著手，全面強化海運服務，透過導入美學設計及船舶創新經營模式，提升國內離島海上運輸品質，翻轉民眾對於搭船的刻板印象。

航港局說明，為優化整體海洋服務品質及體驗，積極打造「TAIWAN Hi」品牌，希望將美學思維導入海運服務，並進一步整合航運與觀光資源，推動海洋觀光發展。

▲交通部航港局藍色公路品牌專案團隊合影。（圖／港提供）

▲交通部航港局藍色公路品牌專案團隊合影，圖中為航港局局長葉協隆。（圖／航港局提供）

除了品牌建立外，更在流程創新方面，設計船舶營運新模式。以澎湖輪為例，即是導入DBO 2.0(Design-Build-Operate)，採用政府購買運送服務方式，讓航商依營運需求設計新船，提供未來20年台灣本島與澎湖每年300航次的服務，並引進民間經營彈性，不僅可以提升船舶運用效率及妥善率，更有效減輕政府財政負擔。

在創新模式帶動下，澎湖輪113年7月載客量較前年同期成長161%，冬季淡季期間成長更達259%，顯示旅客對藍色公路服務及創新營運模式給予高度肯定。

另為擴大政策成效，航港局透過跨部門協作，積極推動多項藍色公路品牌示範船舶及場站的落地應用，包括新臺馬輪、澎湖輪、澎湖南海候船室、屏東新園海洋航運園區及臺東富岡港旅運中心等，大幅提升候船空間及乘船環境品質。

在行銷推廣方面，航港局則攜手地方政府、航商及旅行業者跨域合作推出船遊套票，整合交通、觀光與住宿行程，並參加國內大型旅展，提升品牌能見度及旅客對於海洋觀光的參與度，進而帶動地方港埠及周邊產業的發展。

航港局表示，能獲得評審的青睞得到產業創新獎，是對航港局推動政策創新的莫大鼓勵，未來將持續優化海運服務設施及營運模式，同時，結合多元產業資源，打造兼具運輸功能與觀光價值的海上公共運輸體系，提供國內外旅客安全、舒適、高品質的乘船新體驗，為促進台灣海洋運輸及觀光發展注入成長新動能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才跟女兒說「要去逛街」！板橋女遭撞死　肇事運將喊：煞車失靈
全聯熱便當「10元」！　限量開搶
綠色共諜賣掉賴清德！4人續押庭開審
快訊／苗栗男「被沖進涵管裡」遺體流出
快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲
獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高欸
傾斜了！萬海貨輪「還在燒」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆濫用公務車去推拿　史哲否認：舊傷復發「順路貼膏藥」

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

藍營強推國軍加薪違反預算法　行政院：將研議合法合憲救濟

沈伯洋反對軍人加薪案　國民黨：自家賺紅錢卻怕國軍過太好？

台灣原聲童聲合唱團在教宗面前演唱　賴清德今接見讚完成創舉

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

電話騷擾案開戰！羅智強對賭辭立委　柯建銘：我已去刑事局報案

蔣萬安稱市府將直接與輝達談T17、18　議員提醒別被陳其邁攔胡

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

遭爆濫用公務車去推拿　史哲否認：舊傷復發「順路貼膏藥」

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

藍營強推國軍加薪違反預算法　行政院：將研議合法合憲救濟

沈伯洋反對軍人加薪案　國民黨：自家賺紅錢卻怕國軍過太好？

台灣原聲童聲合唱團在教宗面前演唱　賴清德今接見讚完成創舉

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

電話騷擾案開戰！羅智強對賭辭立委　柯建銘：我已去刑事局報案

蔣萬安稱市府將直接與輝達談T17、18　議員提醒別被陳其邁攔胡

台東警察節慶祝大會登場　表揚績優警力展現治安決心

文資拉警報！明星「小白」去年才走　彰化2壯年海牛一周內病逝

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

【可愛小海龜】百隻綠蠵龜奮力爬向大海 網直呼「好可愛！」

政治熱門新聞

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

驚爆北檢竟問「主臥大床有沒有別人睡過」 陳佩琪：當下冷汗直冒

史哲將任高鐵董事長！　黃健豪攤過去經歷嗆：念書有什麼用

女官兵控少將成家麒性騷！顧立雄怒拔官　國防部：如屬實依規懲罰

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

2026高雄信賴？賴瑞隆聲勢上漲　「賴柯對決」態勢漸明朗化

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

快訊／退輔條例修正三讀　恢復上校以上退役軍官子女教育補助

罷綠全線崩盤　朱立倫明中常會拋重大宣示

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

更多熱門

相關新聞

中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

中火無煤決議　經濟部：影響電力穩定供應須再評估

針對6月3日立院通過2028中火無煤決議，經濟部今（5）日表示，台中市自2019年起整體用電需求已高於台中電廠每年發電量，2024年台中市用電量更是六都第一，有近45億度的電力缺口是由其他縣市電廠支援，此決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。

「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

「基隆直航石垣島」碼頭規劃中　航港局：若申請齊備1周內核定

「基隆直航石垣島」碼頭規劃中　航港局：若申請齊備1周內核定

台東－綠島海運6/2停航　明加開6班次疏運

台東－綠島海運6/2停航　明加開6班次疏運

美雜誌稱廢核成台弱點　王鴻薇：俄烏戰爭已證明

美雜誌稱廢核成台弱點　王鴻薇：俄烏戰爭已證明

關鍵字：

航港局藍色公路TaiwanHi經濟部產業創新獎

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面