「基隆直航石垣島」碼頭規劃中　航港局：若申請齊備1周內核定

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

記者周湘芸／台北報導

日本石垣市成立的「商船やいま」預計開航基隆-石垣島的新航線，單程約7小時，最多可載545人。交通部航港局今表示，該航線規劃於9月中旬開航，但航港局尚未收到業者提出航線登記申請，若業者提送申請資料齊備，將於一周內核定。

日本船公司近日預告，9月起將開航「基隆至石垣島」的定期渡輪，並以「YAIMA丸號」載客，航程約7小時，單程票價預估約1萬日圓起（約台幣2100元），價格具有吸引力，更有民眾發現，此航線往返價格幾乎等同從台北往返墾丁費用。

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航港局表示，據了解，該航線刻由業者進行航線籌畫營運事宜，預計規劃於9月中旬開航，但目前航港局尚未收到該航線登記申請，實際通航時間仍將待業者正式提出申請時間而定，將持續關注，並適時給予協助。

航港局說明，業者應依航業法13條第1項規定，向航港局提出固定航線登記申請，按過往作業程序與經驗，若業者提送申請資料齊備，將於一周內核定固定航線登記作業。

航港局指出，為利航線開通，已協同港務公司基隆港務分公司等單位，就場站及旅客動線等預為規劃，目前就船舶停靠碼頭及動線已有初步安排規劃。

航港局表示，此案為國際固定航線，對促進台日觀光交流發展有所助益，因此樂觀其成，並將積極協助業者辦理固定航線登記等事宜，以促成航線順利開航，盼透過此航線發展共創台日雙贏。