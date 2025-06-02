「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



記者周湘芸／台北報導

日本石垣市成立的「商船やいま」預計9月開航基隆-石垣島的新航線，單程約7小時，單程票價初估約1萬日圓起（約台幣2100元），不少人認為往返價格幾乎等同從台北往返墾丁費用，恐再衝擊國旅。對此，交通部觀光署表示，夜航加上票價誘因，初期可能會有嚐鮮潮，但渡輪載客量有限，即便滿載也不至於影響墾丁國旅。

日本石垣市成立的「商船やいま」預計開航基隆-石垣島的新航線，以「YAIMA丸號」載客，該渡輪全長160米，國際噸位21,535噸，載客量約545人，單程票價初估約1萬日圓起。

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觀光署副署長黃勢芳指出，基隆石垣島航線渡輪對旅客來說是多一個選擇，夜航加上票價誘因，初期可能會有一波嚐鮮潮，但海象因素難以控制，不見得7小時航程都是風平浪靜，在舒適度考量下，並非每個人都能接受。

黃勢芳也說，初期票價較低應該是考量載客率，後續經營回歸市場機制，票價是否上升仍有待觀察。另外，航行基隆至石垣島的渡輪最多可載545人，每周航行3班，若以搭乘率5至6成計算，每趟約900人，即便滿載來回各1635人，也不至於影響墾丁國旅。