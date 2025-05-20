美雜誌稱「廢核成台灣致命弱點」　王鴻薇：俄烏戰爭已完全證明

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國《外交家雜誌》(The Diplomat)近日提到，台灣關閉最後一座運轉的核電廠將增加對進口化石燃料的依賴，一旦兩岸局勢緊張，中國大陸對台發動封鎖，極度依賴能源進口的台灣，必將面臨更大的停電風險。國民黨立委王鴻薇今（20日）指出，俄羅斯利用無情的飛彈和無人機攻擊，摧毀了烏克蘭的許多水力發電廠和火力發電廠，但俄羅斯對於引發核輻射的擔憂，使得他們不能對核能設備發動打擊。

王鴻薇引述《外交家雜誌》刊登的文章《台灣為自己製造的致命弱點：淘汰核電》指出，副標題為「民進黨政府不應該在與中國大陸的衝突之際，放棄他們唯一不能瞄準的能源目標」，台灣即將關閉最後一座運轉的核電廠，這將增加台灣對進口化石燃料的依賴，而化石燃料早已是台灣最主要的能源來源。一旦兩岸局勢緊張，中國大陸對台發動封鎖，極度依賴能源進口的台灣，必將面臨更大的停電風險。簡而言之，廢除核電，等於是自願放棄在與中國大陸衝突中，大陸不能瞄準的唯一能源，陷國安於不義，這在俄烏戰爭已獲得證明。

王鴻薇提到，根據媒體報導，自2022年俄羅斯入侵以來，核能已成為烏克蘭電網的主要電力來源。俄羅斯利用無情的飛彈和無人機攻擊，摧毀了烏克蘭的許多水力發電廠和火力發電廠，導致其90%以上的火力發電系統、 45%的水力發電系統無法運作，但俄羅斯對於引發核輻射的擔憂，使得他們不能對核能設備發動打擊。

王鴻薇表示，事實上，AIT（美國在臺協會）也已經兩次提到台灣能源問題，更直言美國可以為台灣提供全方位的能源解決方案，包括核能、電網技術。更不要說隨著半導體產業、AI產業持續發展，未來能源穩定度變得更加關鍵，有民調指台灣民眾現有6至7成支持使用核能，甚至民進黨支持者也不再堅定反核。

王鴻薇質疑，民進黨無視國安與經濟發展，在長遠的未來與綠能利益團體之間做出了選擇，「當政府把民生及產業穩定的電力，淪為政治圖利的犧牲品，國家的未來又要何去何從？｣