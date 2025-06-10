民進黨4共諜遭起訴　凌濤：檢調何時搜索「台灣罪人」吳釗燮？

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦民進黨資深黨工黃取榮、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等4人共諜案，今（10日）起訴4人。國民黨桃園市議員凌濤對此質疑，何仁傑長期待在民進黨外交系統，從黨走入總統府，再到外交部，跟隨吳釗燮10年之久，機敏資料恐怕早就洩漏光光；吳釗燮重用共諜恐是中華民國「友邦斷交8國」主因，檢調何時要搜索「台灣罪人」吳釗燮？

台北地檢署偵辦民進黨員遭中國滲透案，查出民進黨資深黨工黃取榮被對岸吸收後，回台組織間諜網路，透過民進黨民主學院前副主任邱世元協助，向時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨、外交部長吳釗燮秘書何仁傑索取總統出訪行程、外交文書，把攸關國家安全的機密文件賣給敵對勢力，台北地檢署偵查終結起訴4人。

檢調調查，黃取榮還找上吳釗燮親信、秘書何仁傑，何在吳釗燮任職外交部長期間，將部長重要行程、會議以及我國與友邦間的外交策略、與外交人員的機密談話等機密資料，黃透過「五子棋」傳給中共情治人員。

凌濤表示，何仁傑長期待在民進黨外交系統，從黨走入總統府，再到外交部，跟隨吳釗燮10年之久，機敏資料恐怕早就洩漏光光。吳釗燮自2018任職外交部長，臺灣跟8友邦斷交，包括多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯，恐怕就是因為台灣跟友邦的外交策略及機密談判，通通被中共掌握，而如骨牌般遭攔胡斷交。

凌濤抨擊，吳釗燮重用共諜而不察罪無可赦，是台灣歷史罪人，吳釗燮本人究竟有無涉入案情，關乎國家中樞根本，檢調還在等什麼？