快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

▲▼立法院10日進行軍人待遇條例第五條表決，經表決過後完成三讀。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會上週五原定處理藍營「國軍加薪」相關修法，但卻臨時喊卡。主因是4立委黃仁、林倩綺、盧縣一、林憶君赴關島考察一周缺席，且事先未向黨團告知，加上白營因不滿財政委員會議程，臨時變卦自提版本，若表決票數將不夠，因此藍營決定改到今（10日）處理。而稍早院會表決，贊成52位、反對50位、棄權8位，通過國民黨團版本，而今年四月國防部調薪的1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。

為提升志願役官兵薪資待遇，國防部日前已提出「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，並自114年4月1日起生效。作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元，綠營則支持該版本。

而藍委徐巧芯提案加碼版本中，現役15萬國軍志願役有望普遍在國防部加薪版本基礎上再加1.5萬。上周則因仍有藍委在關島、民眾黨團選擇自提版本，立法院長韓國瑜緊急宣布休息，該修法卡關，而今院會再次處理相關修法。稍早院會表決結果，贊成52位、反對50位，另外民眾黨8位立委棄權。

國民黨版本三讀條文明列，地域加給：對服役偏遠、特殊地區或國外者加給之，不得以役別和階級為分級標準。志願役加給：對志願投入軍旅者每月新臺幣三萬元加給之。戰鬥部隊加給：對戰鬥部隊或戰鬥支援部隊加給之。超時加給：對例假有應休而未休者加給之。 前項第五款外各種加給之給與，由行政院定之。第一項所列之加給發放數額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達百分之三時，應予適度調整。

綠委王定宇表示，國人都認同國軍弟兄待遇應該適度提升，除待遇外，訓練跟裝備也是重要因素，國防部應該拿來做政黨競爭要素，因為國軍不分黨派，4月時就已經開始實施待遇方案，整體薪資可以增加到1萬2千元，志願役二兵起薪從三萬六變成四萬一、戰鬥加給後，剛任職二兵可以領五萬三千元，少尉從五萬二提高到五萬七，加上戰鬥加給可以領到六萬九，從歷年調整比例來看，民進黨政府是最照顧國軍政府。

藍委徐巧芯則認為，人才守得住、國防才守得住，國民黨支持國防預算提升，但應該先從台灣的軍人開始照顧起，民進黨政府之前提出加薪案，捫心自問，這樣的加給是夠的嗎？很多軍人在等今天修法通過，當統加到三萬元、沒有差別待遇時，大家都可以心服口服。

徐巧芯指出，國軍面臨招募困難，這樣的修法不能再拖，當時義務役薪資從六千提升到兩萬，那志願役呢？也應該提高兩萬，這是合理計算，且佔整體國防預算比例不高，可以花錢買武器，為何不能加薪？這個法案跟大罷免無關，提升軍力是義務跟責任，大惡罷若成功，台灣民主一場空。

白委林憶君表示，國軍招募困難、編現比每況愈下，隨著中國對台威脅加劇，若無可用之兵該如何保衛國土，民眾黨希望從源頭立法，將志願役從基層軍官等加給全部法制化，志願役將官一萬三千、上校及中校一萬八千、少校及以下每月兩萬五千元加給。王鴻薇提到，雖然民進黨委員說有違憲之虞，敬告民進黨政府，不要拿國軍加薪的福利拿來搞釋憲。

藍委翁曉玲直言，說這是肉桶法案，你們有良心嗎？拋家棄子承受巨大風險，改善他們待遇天經地義，沒有堅強國軍何來國安？留才、育才就是最重要國防投資，民進黨政府處處打壓軍人，軍官大量提前退伍，部隊人力雪上加霜，國軍人力捉襟見肘，軍旅生活高度緊繃、充滿約束，是現代版三黑行業，就是辛苦骯髒危險工作 和其他領域相比，國軍薪資也不具競爭力，文明國家應善待軍人，還給他們應有尊嚴。