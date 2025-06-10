綠營共諜「特製遊戲APP」傳遞外交行程　賴清德密訪全曝光

▲民進黨前黨工黃取榮涉嫌以特製APP將外交機敏資料傳遞給對岸。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調查獲潛伏黨政高層身邊多年的共諜網，資深民進黨工黃取榮遭中共中央軍委會滲透吸收長達20年之久，黃取榮為了按時收取工作報酬，向在總統府、外交部工作的同黨後進刺探機敏資訊，再透過偽裝成益智遊戲的APP軟體，將賴清德2023年以副總統身分出訪巴拉圭的全部行程交給對岸，讓中國人士能提前到賴清德私人密訪途徑上抗議，引起國安高層注意。

北檢在2023年偵辦起訴扯鈴教練魯紀賢共諜案時，就曾發現魯紀賢共諜網除了在陽明山租別墅當基地，還在手機安裝了特殊的生活應用APP，用來傳輸蒐集到的國防機密文件資料，魯紀賢等涉案現、退役軍方士官兵，因涉犯《國安法》等罪，現仍在法院審理中。

據了解，由中共情治單位研發的APP種類繁多，檢調單位在偵辦黃取榮共諜網時，在黃的手機中發現一款市面上沒見過的益智類小遊戲，點開這個看似不起眼的APP小程式後，可進入遊戲畫面，但繼續操作下去，輸入帳號密碼，遊戲程式就會搖身一變，成為可傳輸大量檔案的通訊軟體。

民進黨民主學院前副主任邱世元、總統辦公室諮議吳尚雨都已自白個人涉案犯行，但這個共諜網的首謀黃取榮，與外交部長吳釗燮前秘書何仁傑始終否認犯罪，甚至瞎掰檢調從偽裝APP中還原出來的機敏資訊，都是他們自行編造的內容，與國家安全無關。

但辦案人員進一步查對，確認外洩內容與原始文件大同小異，頂多是格式或語句謄錄經過刪改修正，檢察官認為黃取榮、何仁傑屢次信口編造謊言，意圖誤導偵辦方向，犯後態度不佳，請求法院重判。